В Сургуте экс-гаишник сбил на зебре дочь своего бывшего начальника

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Известно, что мужчина ехал на кроссовере на скорости и не притормозил перед пешеходным переходом. В это время остальные транспортные средства остановились, пишет «Ural Mash».
Сбитой девушке 21 год. Она оказалась дочкой бывшего начальника мужчины. Ее отвезли в больницу с сотрясением мозга и переломами голеней.
Произошедшее оказалось зафиксировано на видеорегистратор одного из автомобилей. Согласно кадрам, гаишник на иномарке сбил девушке прямо в центре зебры, протащив ее некоторое время по дороге. Все это увидели случайные прохожие.