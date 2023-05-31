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В Сургуте экс-гаишник сбил на зебре дочь своего бывшего начальника

31 мая 2023, 12:48
Фото: 1MI
Пьяный бывший гаишник сбил в Сургуте на пешеходном переходе дочку своего экс-начальника.

Известно, что мужчина ехал на кроссовере на скорости и не притормозил перед пешеходным переходом. В это время остальные транспортные средства остановились, пишет «Ural Mash».

Сбитой девушке 21 год. Она оказалась дочкой бывшего начальника мужчины. Ее отвезли в больницу с сотрясением мозга и переломами голеней.

Произошедшее оказалось зафиксировано на видеорегистратор одного из автомобилей. Согласно кадрам, гаишник на иномарке сбил девушке прямо в центре зебры, протащив ее некоторое время по дороге. Все это увидели случайные прохожие.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Пешеход#Пешеходный переход#Больница#Происшествия
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