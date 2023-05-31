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Водитель Lada чуть не сбил ребенка в Нижнем Тагиле

31 мая 2023, 04:26
Фото: 1MI
Водитель отечественного автомобиля Lada чуть не сбил девочку и ее отца. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 26 мая 2023 года на Уральском проспекте.

Девочка с отцом шли по пешеходному переходу, когда на светофоре горел зеленый свет. В какой-то момент на дороге возникла Lada и сделала маневр вправо, едва не задев людей, подходивших к пешеходному переходу, пишет ИА «Все новости».

Далее автомобиль поехал к круговому перекрестку на высокой скорости. Момент попал на камеры видеорегистрации одного из очевидцев инцидента.

Видео: ИА «Все новости»

В отделе пропаганды ГИБДД по Нижнем Тагилу рассказали, что теперь водителя легковушки ищут сотрудники ГИБДД для привлечения его к административной ответственности. Ему грозит наказание в видео штрафов до 3500 рублей.

Напомним, 29 мая 2023 года в Нижнем Тагиле мальчик, ехавший на велосипеде, пострадал в результате наезда на него иномарки. У него был диагностирован перелом руки.

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