Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

Родители должны помнить, что доверие, которое испытывает ребенок к взрослому человеку — это одно из главных условий борьбы с зависимостями. Важно доносить до ребенка масштабы вреда от никотиновой зависимости и ее последствия для организма. Многие дети считают то, что запретили, еще интереснее попробовать, поэтому психологи советуют делать упор на позитивные моменты жизни без электронных устройств, а не на строгие запреты. Ребенок должен сам осознать, какой вред наносит своему организму.