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Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

31 мая 2023, 16:02
Фото: Midjourney
Новый закон о запрете на продажу вейпов и жидкости для парения несовершеннолетним уже подписан президентом. Редакция TagilCity.ru узнала мнение жителей Нижнего Тагила по этому поводу. Все респонденты поддерживают инициативу властей. Так что же такое вейпы и чем они так опасны, разбиралась редакция.

Владимир Путин подписал новый закон о запрете продажи несовершеннолетним устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Закон учитывает также вейпы без содержания никотина и составные части устройств. Помимо этого, будет установлена минимальная цена на аппараты и некоторые запреты на рекламу.

Жители Нижнего Тагила, которых мы опросили по поводу этого закона, — разного возраста и достатка, но сходятся в том, что этот новый запрет полезен.

Поддерживаем полностью, я сам курю, но считаю, что детям точно еще рано, им необходимо осознать, надо им это или нет. Закон нужно чтобы заработал как можно быстрее. У меня рядом с домом школа, там дети часто группой собираются и недалеко от школы парят свои устройства. Администрация школы закрывает глаза, дети же за территорию уходят, — делится Евгений, житель Нижнего Тагила.
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Почему вейпы особенно опасно использовать детям?

Вейп — электронное устройство, которое наполняется жидкостью, затем эта жидкость нагревается и превращается в пар, который и выдыхает курильщик. Состоят жидкости для вейпов из глицерина, пропиленгликоля и ароматических добавок.

Сама по себе глицерин не опасен для человека, но при нагревании он распадается и выделяется токсин акролеин, а это уже серьезно. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства.

Ароматизаторы, которые добавляют в жидкость для вейпов, часто используют для приготовления попкорна и когда они попадают в организм человека вместе с едой, то ни какого вреда не приносят. Но при регулярном вдыхании вызывают так называемую «попкорновую болезнь легких».

«Попкорновая болезнь легких» — это специфическое тяжелое заболевание респираторной системы организма. Часто оно приводит к тяжелым последствиям и плохо поддается лечению. При самых неблагоприятных исходах больного ждет пересадка легкого.

Если подытожить и говорить простым языком, то все вышеперечисленные вещества легко просачиваются в легкие, а вот выбраться оттуда уже не могут. Тем самым делая бронхи крайне чувствительными, в том числе к вирусам. Для неокрепшего ребенка это является прямой угрозой.

Тут к родителям надо обращаться. Я вот ехала из Екатеринбурга, стоит малыш совсем, дымит. Вообще, по химическим свойствам натуральный табак вреден, но он все равно лучше, чем искусственная эта жидкость, — делится своим мнением Наталья, жительница Нижнего Тагила.

Родители должны помнить, что доверие, которое испытывает ребенок к взрослому человеку — это одно из главных условий борьбы с зависимостями. Важно доносить до ребенка масштабы вреда от никотиновой зависимости и ее последствия для организма. Многие дети считают то, что запретили, еще интереснее попробовать, поэтому психологи советуют делать упор на позитивные моменты жизни без электронных устройств, а не на строгие запреты. Ребенок должен сам осознать, какой вред наносит своему организму.

В целом поддерживаю запрет. Потому что я считаю, что несовершеннолетние, которые сейчас подвержены этому течению, они легко внушаемые. Возможно, в будущем они пожалеют об этом. Это приведет к каким-то необратимым последствиям, — размышляет в беседе с редакцией Даниил, совершеннолетний молодой человек.

Страдают и пассивные курильщики

Пары от электронных сигарет, выпускаемые вейперами, отнюдь не безвредны для окружающих. Безусловно, в электронных системах курения меньшее количество химических веществ, в отличие от тех же сигарет. Но для детей, организмы которых еще не развиты полностью, пассивное курение вейпов также увеличивает шансы на появление кашля и простуды, астмы и менингита, а также бронхита и пневмонии.

Я как минимум астматик, мне чужое курение сильно мешает. Взять тот же самый глицерин, он скапливается в легких и там же и остается. Считаю, что инициатива хорошая, детей нельзя такому риску подвергать, — высказался Александр.

Почему решили запретить вейпы и электронные сигареты

Очевидно, что вейпы популярны среди подростков. В новостях часто появляются сюжеты об отравлениях вейпами. Более того, уже не один случай, когда электронное устройство просто взрывалось прямо в руках ребенка.

Например, в мае 2023 года в Саратове у 15-летнего школьника остановилось сердце после курения вейпа. Его друзья рассказали, что парень попарил и через пару минут ему стало плохо. Приехавшая скорая сразу забрала его в больницу. Там у школьника начался отек легких, а также два раза останавливалось сердце. Оба раза врачи смогли запустить его вновь.

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13 января 2023 года, в Петербурге от отравления парами жидкости для вейпа умер ученик восьмого класса. По словам друзей, которые были рядом, подростки гуляли вечером и молодой человек все время парил вейп.

Летом 2022 года в Екатеринбурге у одного подростка электронная сигарета взорвалось прямо во рту. Похожая история случилась в Тюмени — вейп взорвался в руках у школьника.

В Красноярске несколько подростков попали в больницу после отравления жидкостями от своих устройств, суд постановил закрыть несколько точек продаж, находящихся рядом со школами.

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Как же изменился закон?

Поправки к законопроекту при идеальном исходе должны полностью отгородить детей от моды на электронные сигареты. Насколько реальность будет разница с задуманным, покажет время. Но то, что будет делать точно нельзя, известно уже сейчас:

  • Нельзя демонстрировать курение вейпов в рекламе.
  • На фильмы где будут присутствовать сцены курения вейпов будут накладывать рейтинг 12+.
  • Нельзя будет продавать никотиносодержащие жидкости, безникотиновые жидкости с добавление ароматизаторов и красителей.
  • Нельзя применять скидки на вейпы.
  • Нельзя выкладывать вейпы и жидкости на открытые полки в магазинах.

Наказывать предпринимателей за продажу детям вейпов. И большими штрафами

Законами Российской Федерации давно запрещена продажа устройств для потребления никотиносодержащей продукции наравне с сигаретами, но проблему это не решает.

Продажа вейпов не прекращалась и дети находят способы купить себе электронные сигареты. Одна из причин такого пренебрежения к запрету в том, что многие электронные устройства законом не регулируются, как и продажа жидкостей, в которых никотина нет.

Новые правки должны изменить эту ситуацию и полностью запретить продажу всех устройств, в том числе безникотиновых жидкостей, несовершеннолетним.

Я, к счастью, не курю. Закон поддерживаю. Детям до 18 лет это точно не нужно. Другое дело, как это будут регулировать? В детстве, помню, можно было прийти в магазин с запиской якобы от родителей и купить те же сигареты. Поэтому нужнее контроль, штрафы обязательно. Предпринимателям, которые будут пытаться обойти закон, штраф 100 тысяч рублей, например, либо закрытие ИП, — рассказывает редакции тагильчанин Владимир.
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