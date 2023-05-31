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Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой

31 мая 2023, 09:25
Фото: 1MI

В водоемах Нижнего Тагила обнаружена кишечная палочка

В Нижнем Тагиле некоторые жители плавают в водоемах, несмотря на запрет. Дело в том, что в воде найдена кишечная палочка.

В городе уже несколько недель стоит сухая и жаркая погода. С ее наступлением некоторые тагильчане стали плавать в водоемах, хотя они непригодны для этого. Это может угрожать здоровью и даже жизни, пишут «Все новости».

Чаще всего пловцов можно увидеть на Тагильском пруду около отеля Demidov Plaza, а также близ парка Бондина, на Нижне-Выйском пруду и на реке Тагил в парке «Народный».

Ранее санврачи утверждали, что в 94% проб воды из этих водоемов есть нарушения, а в 38% и вовсе обнаружена кишечная палочка. По словам замначальника управления Роспотребнадзора Юрия Огнева, в ведомстве выпускали рекомендации о том, что плавать не рекомендуется. При этом запретить плавание они не могут, так как не уполномочены в этом.

Кроме такой угрозы, во время купания в грязной воде можно застать и другую — на дне там часто находится мусор — стекло, доски, метал и прочее. Поэтому там можно попросту травмировать стопы.

Единственная рекомендация, которую могут дать жителям, это обращать внимание на знаки «Купание запрещено», которые установлены близ опасных водоемов.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Кишечная палочка#Водоем#Купание#Экология
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