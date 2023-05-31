Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой

Ранее санврачи утверждали, что в 94% проб воды из этих водоемов есть нарушения, а в 38% и вовсе обнаружена кишечная палочка. По словам замначальника управления Роспотребнадзора Юрия Огнева, в ведомстве выпускали рекомендации о том, что плавать не рекомендуется. При этом запретить плавание они не могут, так как не уполномочены в этом.