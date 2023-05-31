Жители Нижнего Тагила спасаются от жары в водоемах с кишечной палочкой

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В городе уже несколько недель стоит сухая и жаркая погода. С ее наступлением некоторые тагильчане стали плавать в водоемах, хотя они непригодны для этого. Это может угрожать здоровью и даже жизни, пишут «Все новости».
Чаще всего пловцов можно увидеть на Тагильском пруду около отеля Demidov Plaza, а также близ парка Бондина, на Нижне-Выйском пруду и на реке Тагил в парке «Народный».
Ранее санврачи утверждали, что в 94% проб воды из этих водоемов есть нарушения, а в 38% и вовсе обнаружена кишечная палочка. По словам замначальника управления Роспотребнадзора Юрия Огнева, в ведомстве выпускали рекомендации о том, что плавать не рекомендуется. При этом запретить плавание они не могут, так как не уполномочены в этом.
Кроме такой угрозы, во время купания в грязной воде можно застать и другую — на дне там часто находится мусор — стекло, доски, метал и прочее. Поэтому там можно попросту травмировать стопы.
Единственная рекомендация, которую могут дать жителям, это обращать внимание на знаки «Купание запрещено», которые установлены близ опасных водоемов.