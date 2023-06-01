10-летнюю девочку сутки разыскивают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Девочка ушла из дома в школу днем в среду, 31 мая, и до сих пор не вернулась обратно. Ранее она не сбегала из дома, сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбургу.
Рост школьницы составляет 137 см, она худощавая, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. На момент пропажи на ней была надета черная кофта, темно-синие джинсы и кроссовки белого цвета.
Всех тех, кто видел Динару или располагает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-12 или 02 (102 по мобильному).