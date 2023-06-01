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10-летнюю девочку сутки разыскивают в Екатеринбурге

1 июня 2023, 09:22
Фото: 1MI
10-летняя Динара Грачева пропала в Екатеринбурге. Ее ищут полиция и волонтеры.

Девочка ушла из дома в школу днем в среду, 31 мая, и до сих пор не вернулась обратно. Ранее она не сбегала из дома, сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбургу.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбургу

Рост школьницы составляет 137 см, она худощавая, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. На момент пропажи на ней была надета черная кофта, темно-синие джинсы и кроссовки белого цвета.

Всех тех, кто видел Динару или располагает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-12 или 02 (102 по мобильному).

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