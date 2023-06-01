30-летняя женщина выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге и погибла

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
ЧП случилось на улице Рощинской, 74. Ее тело увидели прохожие в утреннее время 1 июня. В СУ СК подтвердили гибель выпавшей, пишет Е1.
Будет проведена экспертиза, в ходе которой специалисты установят, в ходе чего наступила смерть женщины. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев, а также узнают подробности жизни погибшей, чтобы собрать на нее характеристику.
В полиции сказали, что погибшая — уроженка одной из стран СНГ. Перед происшествием она употребляла алкоголь. В качестве одной из версий ЧП рассматривается несчастный случай, так как не обнаружен никаких признаков того, что ей помогли выпасть.