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30-летняя женщина выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге и погибла

1 июня 2023, 07:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина выпала из окна высотки и разбилась насмерть. Ей было 30 лет.

ЧП случилось на улице Рощинской, 74. Ее тело увидели прохожие в утреннее время 1 июня. В СУ СК подтвердили гибель выпавшей, пишет Е1.

Будет проведена экспертиза, в ходе которой специалисты установят, в ходе чего наступила смерть женщины. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев, а также узнают подробности жизни погибшей, чтобы собрать на нее характеристику.

В полиции сказали, что погибшая — уроженка одной из стран СНГ. Перед происшествием она употребляла алкоголь. В качестве одной из версий ЧП рассматривается несчастный случай, так как не обнаружен никаких признаков того, что ей помогли выпасть.

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