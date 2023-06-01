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64-летний мужчина обгорел в пожаре в своем доме в Нижнем Тагиле

1 июня 2023, 08:18
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле на улице Алтайской в частном жилом доме произошел пожар. В результате пострадал 64-летний мужчина.

Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. ЧП произошло 31 мая, спасателям о воспламенении стало известно в 10:57, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

У мужчины диагностированы термические ожоги верхних конечностей II степени. Обгорело 10% тела. Пострадавший находится на лечении в ЦГБ №1.

В 11:05 спасателям удалось потушить пламя, которое разгорелось до площади 10 квадратных метров. Огонь успел повредить перекрытие, стены и мебель. Проводится проверка с выяснением всех обстоятельств ЧП.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Частный дом#Мужчина#Возгорание#Происшествия
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