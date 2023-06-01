64-летний мужчина обгорел в пожаре в своем доме в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. ЧП произошло 31 мая, спасателям о воспламенении стало известно в 10:57, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
У мужчины диагностированы термические ожоги верхних конечностей II степени. Обгорело 10% тела. Пострадавший находится на лечении в ЦГБ №1.
В 11:05 спасателям удалось потушить пламя, которое разгорелось до площади 10 квадратных метров. Огонь успел повредить перекрытие, стены и мебель. Проводится проверка с выяснением всех обстоятельств ЧП.