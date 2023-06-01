Ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В ансамбле «Лабиринт» занимается 60 юных тагильчан — от 5 до 16 лет. Впервые занятия танцем под руководством Владиславы Ивановой начались в 2013 году на базе дома творчества Тагилстроевского района. Празднование 10-летнего юбилея прошло 26 мая в Городском дворце молодежи. Воспитанники «Лабиринта» представили зрителям свои творческие номера.
Почётный гость мероприятия Вячеслав Горячкин пожелал ребятам новых побед, свершений и передал поздравительное слово от главы города Владислава Пинаева, — рассказала редакции TagilCity.ru руководитель ансамбля Владислава Иванова.
Мероприятие вел ведущий Антон Заика и солистка кавер-группы «Чарли» Юлия Рыболовлева. Участники — юные танцоры — получили в подарок сертификаты от партнеров.
За годы занятий танцоры под руководством Владиславы Ивановой завоевали более 90 наград с различных фестивалей.
Ансамбль танца «Лабиринт» вот уже более 7 лет покоряет вершины всероссийских и международных конкурсов. Это и Гран-При, и специальные призы, и Лауреаты 1 степеней, — рассказала руководитель.
Осенью — 3 ноября 2023 года — «Лабиринт» отправится на финал международного конкурса «Сияй» в Москву.
В столице мы будем защищать честь Нижнего Тагила. Пожелаем участникам удачи и творческих побед! — поделилась Владислава Иванова.