Ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей

Ансамбль танца «Лабиринт» появился на базе дома творчества Тагилстроевского района в 2013 году. С тех пор участники коллектива под руководством Владиславы Ивановой выступают на всероссийских и международных конкурсах. О том, какие у «Лабиринта» достижения и какие планы — узнал TagilCity.ru.

В ансамбле «Лабиринт» занимается 60 юных тагильчан — от 5 до 16 лет. Впервые занятия танцем под руководством Владиславы Ивановой начались в 2013 году на базе дома творчества Тагилстроевского района. Празднование 10-летнего юбилея прошло 26 мая в Городском дворце молодежи. Воспитанники «Лабиринта» представили зрителям свои творческие номера. Почётный гость мероприятия Вячеслав Горячкин пожелал ребятам новых побед, свершений и передал поздравительное слово от главы города Владислава Пинаева, — рассказала редакции TagilCity.ru руководитель ансамбля Владислава Иванова. Мероприятие вел ведущий Антон Заика и солистка кавер-группы «Чарли» Юлия Рыболовлева. Участники — юные танцоры — получили в подарок сертификаты от партнеров. Ансамбль танца «Лабиринт» Фото: TagilCity.ru/Владислава Иванова За годы занятий танцоры под руководством Владиславы Ивановой завоевали более 90 наград с различных фестивалей. Ансамбль танца «Лабиринт» вот уже более 7 лет покоряет вершины всероссийских и международных конкурсов. Это и Гран-При, и специальные призы, и Лауреаты 1 степеней, — рассказала руководитель. Осенью — 3 ноября 2023 года — «Лабиринт» отправится на финал международного конкурса «Сияй» в Москву. В столице мы будем защищать честь Нижнего Тагила. Пожелаем участникам удачи и творческих побед! — поделилась Владислава Иванова. Ансамбль танца «Лабиринт» Фото: TagilCity.ru/Владислава Иванова Тагильский коллектив попал в финал всероссийского конкурса «Танцуй Россия» Узнать подробнее Читайте также: Тагильчанки стали лучшими танцорами на фестивале в Санкт-Петербурге Танцоры показали вид прохожих со стороны во время перфоманса в центре Екатеринбурга Тагильские танцоры смогут показать свои таланты на этапе всероссийского конкурса