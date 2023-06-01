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Ансамбль танца «Лабиринт» из Нижнего Тагила отметил 10-летний юбилей

1 июня 2023, 08:53
Фото: TagilCity.ru/Владислава Иванова
Ансамбль танца «Лабиринт» появился на базе дома творчества Тагилстроевского района в 2013 году. С тех пор участники коллектива под руководством Владиславы Ивановой выступают на всероссийских и международных конкурсах. О том, какие у «Лабиринта» достижения и какие планы — узнал TagilCity.ru.

В ансамбле «Лабиринт» занимается 60 юных тагильчан — от 5 до 16 лет. Впервые занятия танцем под руководством Владиславы Ивановой начались в 2013 году на базе дома творчества Тагилстроевского района. Празднование 10-летнего юбилея прошло 26 мая в Городском дворце молодежи. Воспитанники «Лабиринта» представили зрителям свои творческие номера.

Почётный гость мероприятия Вячеслав Горячкин пожелал ребятам новых побед, свершений и передал поздравительное слово от главы города Владислава Пинаева, — рассказала редакции TagilCity.ru руководитель ансамбля Владислава Иванова.

Мероприятие вел ведущий Антон Заика и солистка кавер-группы «Чарли» Юлия Рыболовлева. Участники — юные танцоры — получили в подарок сертификаты от партнеров.

Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»
Фото: TagilCity.ru/Владислава Иванова

За годы занятий танцоры под руководством Владиславы Ивановой завоевали более 90 наград с различных фестивалей.

Ансамбль танца «Лабиринт» вот уже более 7 лет покоряет вершины всероссийских и международных конкурсов. Это и Гран-При, и специальные призы, и Лауреаты 1 степеней, — рассказала руководитель.

Осенью — 3 ноября 2023 года — «Лабиринт» отправится на финал международного конкурса «Сияй» в Москву.

В столице мы будем защищать честь Нижнего Тагила. Пожелаем участникам удачи и творческих побед! — поделилась Владислава Иванова.
Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»Ансамбль танца «Лабиринт»
Ансамбль танца «Лабиринт»
Фото: TagilCity.ru/Владислава Иванова
Тагильский коллектив попал в финал всероссийского конкурса «Танцуй Россия»
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Концерт#Танцы#Юбилей#ГДМ#Свободное время#Эксклюзив#Юлия Степанова
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