Детский досуг чаще всего широко представлен на тагильских турбазах. Ведь наиболее часто приезжают на летний отдых именно семьи с детьми. Здесь оборудованы игровые комнаты, в программе развлечений продуманы детские мероприятия и экскурсии. Часто на таких базах устраивают детские дни рождения. И благодаря выезду на природу праздник можно превратить в настоящее приключение, квест. В Тагиле очень популярны походы с детьми в горы, к природным достопримечательностям, прогулки на лодках по рекам и озерам, есть тут и мини-фермы, мини-зоопарки, которые так любят посещать дети.