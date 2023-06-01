Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Казалось бы, летом на Урале делать нечего. Нет тут морских курортов, песчаных пляжей, шумных набережных с многочисленными кафешками. Но туристов в летнее время тут хоть отбавляй, сюда едут те, кто ценит дикую нетронутую природу, активный отдых, горные походы, увлекательную рыбалку и охоту, экскурсии в карстовые пещеры, к шумным водопадам, к древним реликтовым озерам.
Все это делает отдых на Урале незабываемым и оригинальным. В окрестностях Нижнего Тагила, этого промышленного города, сохранились удивительные места, которых нет даже на туристической карте. Местные гиды и краеведы проведут вас тайными тропами и покажут завораживающую красоту этого края.
В Нижнем Тагиле в пределах города, на его окраинах, в лесопарковой зоне можно найти много небольших уютных турбаз, куда идеально сорваться на выходные с друзьями или всей семьей. Чаще всего организаторы предлагают размещение в деревянных коттеджах, которые можно разделить на 2 семьи. На территории базы можно жарить шашлыки, устраивать пикники, прогулки по живописным окрестностям, купание в реке или озере. Просторная территория базы позволяет даже проводить корпоративы, юбилеи и иные торжества, что обходится весьма недорого. Особенно много баз отдыха на берегу Тагильского пруда, в 6 км от жилых кварталов.
Многие семьи ищут уединения и предпочитают отдыхать вдали от города, в сердце первозданной природы, сняв отдельный домик на территории зоны отдыха. Если семейный бюджет позволяет, можно доехать, к примеру, до Горноуральского городского округа, где множество различных турбаз, санаториев, пансионатов. Такие заведения предлагают размещение в отдельных домиках или коттеджах, питание и всю развлекательную инфраструктуру: сауну, бассейн, бильярд и пр. Каждый день программу пребывания можно разнообразить по своему усмотрению: рыбалка, охота, купание, поход в лес за грибами, прогулки в горы и т. п.
Поклонники рыбалки обожают приезжать в эту область, в эти заповедные места, в любой сезон, включая летний, чтобы предаться любимому занятию. Рыбачить в окрестностях города можно на реке Тагил, на реке Чусовой, на Леневском, Черноисточинском и Верхневыйском водохранилищах, да и на мелких речках, таких как Сосьва и Тавда, тоже много ценной рыбы.
Вблизи водоемов расположены турбазы и рыболовные хозяйства, где всегда рады гостям. Здесь можно расположиться в рыбацком домике, готовить и трапезничать на природе. Сидеть на берегу с удочкой — далеко не все, чем можно занять себя на отдыхе, можно подключить активный досуг, к примеру отправиться на прогулки на катерах и лодках.
Если купание в реке не прельщает отдыхающих, всегда можно найти базу отдыха, где есть бассейн, сауна и другие условия, присущие хорошему трехзвездочному отелю. Правда, цены тут будут выше, чем на бюджетной турбазе. Зато к услугам туристов вся развлекательная и оздоровительная инфраструктура: комфортные номера со всеми удобствами, рестораны с шоу-программой, салоны, где можно насладиться массажем и спа-процедурами, тренажерные залы, чтобы даже на отдыхе держать свое тело в тонусе.
Детский досуг чаще всего широко представлен на тагильских турбазах. Ведь наиболее часто приезжают на летний отдых именно семьи с детьми. Здесь оборудованы игровые комнаты, в программе развлечений продуманы детские мероприятия и экскурсии. Часто на таких базах устраивают детские дни рождения. И благодаря выезду на природу праздник можно превратить в настоящее приключение, квест. В Тагиле очень популярны походы с детьми в горы, к природным достопримечательностям, прогулки на лодках по рекам и озерам, есть тут и мини-фермы, мини-зоопарки, которые так любят посещать дети.