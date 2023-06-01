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Горячая вода пропала на Вагонке в Нижнем Тагиле 1 июня

1 июня 2023, 15:23
Фото: TagilCity.ru
Во второй половине дня 1 июня жители Дзержинского района Нижнего Тагила оказались без горячего водоснабжения. По данными диспетчерской службы, произошла коммунальная авария.
У нас днем около 12 часов вода бежала уже плохо, вечером пришли с работы — воды совсем нет, — рассказала жительница Вагонки Анна.

В ЕДДС жителям района поясняют, что произошла коммунальная авария, из-за этого на Вагонке нет горячего водоснабжения.

Точный срок не сказали, только ответили, что это у «Горэнерго» авария. Сказали если сегодня не дадут, тот ждать уже завтра, — говорит тагильчанка в беседе с TagilCity.ru.

Читатели сообщают об отсутствии воды в Алтайском микрорайоне, а также ближе к центральной части Вагонки, в частности на улице Володарского. В микрорайоне «Пихтовые горы» горячая вода есть.

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#Нижний Тагил#Коммунальная авария#Горячая вода#ЖКХ#Горэнерго#Происшествия#Эксклюзив#Вода#Водоснабжение
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