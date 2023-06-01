Горячая вода пропала на Вагонке в Нижнем Тагиле 1 июня

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
У нас днем около 12 часов вода бежала уже плохо, вечером пришли с работы — воды совсем нет, — рассказала жительница Вагонки Анна.
В ЕДДС жителям района поясняют, что произошла коммунальная авария, из-за этого на Вагонке нет горячего водоснабжения.
Точный срок не сказали, только ответили, что это у «Горэнерго» авария. Сказали если сегодня не дадут, тот ждать уже завтра, — говорит тагильчанка в беседе с TagilCity.ru.
Читатели сообщают об отсутствии воды в Алтайском микрорайоне, а также ближе к центральной части Вагонки, в частности на улице Володарского. В микрорайоне «Пихтовые горы» горячая вода есть.