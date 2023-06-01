Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Татьяна, хозяйка собак породы стаффордширский терьер, рассказала редакции TagilCity.ru, что выгуливала питомцев днем, выбрав время, когда люди в основном работают, на улице никого нет, и отпустила их в пруд искупаться.
Не буду же я с ними в воду заходить? Я отпустила, они плавали. Вдруг неожиданно выскочили двое мальчишек лет 10, собаки на них среагировали. Вопрос еще к родителям и в том, почему дети гуляют у воды одни. Когда пес побежал к ним, я закричала: «Не махайте руками, стойте». Один послушался, другой стал отмахиваться еще и портфелем. Я побежала к ним, но пес уже успел схватить парня за руку. Он и меня цапнул, когда я схватила за удавку. Только интересно, почему на фото у мальчика голова забинтована, собака только за руку его успела цапнуть. Но могла и поцарапать, конечно, — рассказала Татьяна.
Мама пострадавшего мальчика Надежда пояснила корреспонденту TagilCity.ru, что повязка у ребенка на голове сделана не из-за травмы головы, а из-за укушенного уха.
Хозяйка собак также пояснила редакции, что была не одна, а со своими детьми. Она намеревалась увести собак на участок и вернуться к пострадавшему мальчику. Об этом она сказала школьникам, уверяет женщина.
Я им сказала: «Стойте и ждите меня, я уведу собак». У парня слетела кепка, мой ребенок ему ее поднял. Столько мата было от мальчика. Когда я пришла, парней уже не было, — вспоминает Татьяна.
Вернувшись на место ЧП, Татьяна детей не обнаружила. После того, как информация попала в социальные сети, женщина приняла решение усыпить обоих животных. Эвтаназия в тагильском учреждении обошлась почти в 10 тысяч рублей. Специалисты приезжали прямо в поселок, договор об эвтаназии имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru.
Это было мое решение. А что мне делать? С мамой мальчика я связалась, пообщалась. Но мои извинения не приняли. Уже пошел третий день, а никаких сотрудников полиции не было, участковый не приходил. Собакам было по 1,8 года, они были мне, как дети, — уверяет Татьяна.
Мама пострадавшего мальчика Надежда подтвердила, что хозяйка собак приносила извинения. Она показала переписку, в которой Татьяна извинилась перед матерью ребенка, но обратила внимание на то, что мальчик сам виноват в случившемся.
Примите мои глубочайшие и искренние извинения, но то, что ребёнок спровоцировал данную ситуацию и я уже никому ничего не докажу и не собираюсь этого делать, — передала слова извинения хозяйки собак Надежда.
В то, что собак усыпили, мать мальчика не верит, о чем она поделилась с корреспондентом TagilCity.ru. Женщина переживает за состояние сына.
Сильно напуган, даже на улицу боится выходить, вчера и сегодня температура у ребёнка. Мы ведь даже не знаем есть прививки у собак. Ездим в Нижний тагил в больницу на уколы и на перевязки, — рассказала родительница.
Заявление в полицию Нижнего Тагила уже поступило. Сотрудники проводят проверку. В дальнейшем мать пострадавшего ребенка намерена обратиться в другие ведомства, в том числе в суд, сообщила она редакции.
По данному факту в отделе полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
1 июня стало известно, что прокуратура начала проверку по данной ситуации. Было установлено, что ученик школы №4 после школы гулял с друзьями около местного водоема, в какой-то момент собаки накинулись на ребенка. Владелицей собаки оказалась бьюти-мастер, собака которой в ноябре 2022 года напала на домашнее животное горожанки, которая его выгуливала на улице.
Добавим, что в Черноисточинске 10 мая неизвестный застрелил из ружья шестимесячного щенка алабая. Хозяин написал заявление в полицию.