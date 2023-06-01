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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 10:03

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Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев

1 июня 2023, 09:56
Фото: 1MI
Хозяйка собак, одна из которых покусала 10-летнего ребенка, усыпила обоих питомцев. Мать травмированного мальчика из-за инцидента написала на женщину заявление в полицию Нижнего Тагила.

Татьяна, хозяйка собак породы стаффордширский терьер, рассказала редакции TagilCity.ru, что выгуливала питомцев днем, выбрав время, когда люди в основном работают, на улице никого нет, и отпустила их в пруд искупаться.

Не буду же я с ними в воду заходить? Я отпустила, они плавали. Вдруг неожиданно выскочили двое мальчишек лет 10, собаки на них среагировали. Вопрос еще к родителям и в том, почему дети гуляют у воды одни. Когда пес побежал к ним, я закричала: «Не махайте руками, стойте». Один послушался, другой стал отмахиваться еще и портфелем. Я побежала к ним, но пес уже успел схватить парня за руку. Он и меня цапнул, когда я схватила за удавку. Только интересно, почему на фото у мальчика голова забинтована, собака только за руку его успела цапнуть. Но могла и поцарапать, конечно, — рассказала Татьяна.

Мама пострадавшего мальчика Надежда пояснила корреспонденту TagilCity.ru, что повязка у ребенка на голове сделана не из-за травмы головы, а из-за укушенного уха. 

Стаффорд покусал ребенка под Нижним ТагиломСтаффорд покусал ребенка под Нижним Тагилом
Стаффорд покусал ребенка под Нижним ТагиломСтаффорд покусал ребенка под Нижним Тагилом
Стаффорд покусал ребенка под Нижним ТагиломСтаффорд покусал ребенка под Нижним Тагилом
Стаффорд покусал ребенка под Нижним ТагиломСтаффорд покусал ребенка под Нижним Тагилом
Стаффорд покусал ребенка под Нижним Тагилом
Фото: tagilcity.ru/Надежда Т.

Хозяйка собак также пояснила редакции, что была не одна, а со своими детьми. Она намеревалась увести собак на участок и вернуться к пострадавшему мальчику. Об этом она сказала школьникам, уверяет женщина.

Я им сказала: «Стойте и ждите меня, я уведу собак». У парня слетела кепка, мой ребенок ему ее поднял. Столько мата было от мальчика. Когда я пришла, парней уже не было, — вспоминает Татьяна.

Вернувшись на место ЧП, Татьяна детей не обнаружила. После того, как информация попала в социальные сети, женщина приняла решение усыпить обоих животных. Эвтаназия в тагильском учреждении обошлась почти в 10 тысяч рублей. Специалисты приезжали прямо в поселок, договор об эвтаназии имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru.

Это было мое решение. А что мне делать? С мамой мальчика я связалась, пообщалась. Но мои извинения не приняли. Уже пошел третий день, а никаких сотрудников полиции не было, участковый не приходил. Собакам было по 1,8 года, они были мне, как дети, — уверяет Татьяна.
Обеих собак усыпилиОбеих собак усыпили
Обеих собак усыпили
Фото: tagilcity.ru

Мама пострадавшего мальчика Надежда подтвердила, что хозяйка собак приносила извинения. Она показала переписку, в которой Татьяна извинилась перед матерью ребенка, но обратила внимание на то, что мальчик сам виноват в случившемся.

Примите мои глубочайшие и искренние извинения, но то, что ребёнок спровоцировал данную ситуацию и я уже никому ничего не докажу и не собираюсь этого делать, — передала слова извинения хозяйки собак Надежда.

В то, что собак усыпили, мать мальчика не верит, о чем она поделилась с корреспондентом TagilCity.ru. Женщина переживает за состояние сына.

Сильно напуган, даже на улицу боится выходить, вчера и сегодня температура у ребёнка. Мы ведь даже не знаем есть прививки у собак. Ездим в Нижний тагил в больницу на уколы и на перевязки, — рассказала родительница.

Заявление в полицию Нижнего Тагила уже поступило. Сотрудники проводят проверку. В дальнейшем мать пострадавшего ребенка намерена обратиться в другие ведомства, в том числе в суд, сообщила она редакции.

По данному факту в отделе полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

1 июня стало известно, что прокуратура начала проверку по данной ситуации. Было установлено, что ученик школы №4 после школы гулял с друзьями около местного водоема, в какой-то момент собаки накинулись на ребенка. Владелицей собаки оказалась бьюти-мастер, собака которой в ноябре 2022 года напала на домашнее животное горожанки, которая его выгуливала на улице. 

После нападения стаффорда на подростка под Нижним Тагилом прокуратура начала проверку
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Добавим, что в Черноисточинске 10 мая неизвестный застрелил из ружья шестимесячного щенка алабая. Хозяин написал заявление в полицию.

Неизвестный застрелил щенка алабая у частного дома в Черноисточинске
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