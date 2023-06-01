Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев

1 июня стало известно, что прокуратура начала проверку по данной ситуации. Было установлено, что ученик школы №4 после школы гулял с друзьями около местного водоема, в какой-то момент собаки накинулись на ребенка. Владелицей собаки оказалась бьюти-мастер, собака которой в ноябре 2022 года напала на домашнее животное горожанки, которая его выгуливала на улице.