Исторический рекорд по жаре побит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
По словам Пулина, за минувший месяц в городе выпало 0,5 мм осадков, а их климатическая норма — 47 мм. В 2016 году выпало 7 мм осадков, а в 1957 — чуть более 2 мм.
Также метеоролог отметил, что все 0,5 мм осадков выпали поздним вечером 30 апреля. Месячная сумма округлится до целого количества — значит, это 1 мм за прошедший май.
Напомним, по данным синоптиков, жара в Свердловской области будет длиться до конца текущей недели.