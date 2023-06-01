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Исторический рекорд по жаре побит в Екатеринбурге

1 июня 2023, 03:33
Фото: 1MI
Май в 2023 году в Екатеринбурге стал самым жарким и засушливым, побив рекорд 1957 и 2016 годов. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

По словам Пулина, за минувший месяц в городе выпало 0,5 мм осадков, а их климатическая норма — 47 мм. В 2016 году выпало 7 мм осадков, а в 1957 — чуть более 2 мм.

Также метеоролог отметил, что все 0,5 мм осадков выпали поздним вечером 30 апреля. Месячная сумма округлится до целого количества — значит, это 1 мм за прошедший май.

Напомним, по данным синоптиков, жара в Свердловской области будет длиться до конца текущей недели.

Аномальная жара в Свердловской области сохранится до конца недели
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Жара#Засуха#Осадки#Рекорд#Природа#Метеоролог#Погода
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