Костюмы спасателей примерили на себя юные жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Представители Центра защиты населения обучили пришедших на встречу ребят безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба учреждения.
Они показали детям оборудование спецавтомобиля, разрешили им повисеть на спасательной треноге, примерить экипировке спасателя, опробовать в деле устройство для пожаротушения и огнетушители.
Состоялся противопожарный конкурс, а также все желающие малыши смогли порисовать на асфальте. Все те, кто участвовал в конкурсах, ушли домой с подарками (билетами на аттракционы).