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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

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Костюмы спасателей примерили на себя юные жители Нижнего Тагила

1 июня 2023, 13:44
Фото: Центр защиты населения
В честь Дня защиты детей в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле спасатели провели мероприятие о безопасности.

Представители Центра защиты населения обучили пришедших на встречу ребят безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Центр защиты населения

Они показали детям оборудование спецавтомобиля, разрешили им повисеть на спасательной треноге, примерить экипировке спасателя, опробовать в деле устройство для пожаротушения и огнетушители.

Состоялся противопожарный конкурс, а также все желающие малыши смогли порисовать на асфальте. Все те, кто участвовал в конкурсах, ушли домой с подарками (билетами на аттракционы).

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Ребенок#ОБЖ#Елена Озерова
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