Мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки в Екатеринбурге

Hyundai ехал по улице Ткачей в сторону Белинского. В этот момент на электросамокате через дорогу двигался мужчина. Он не слез с транспорта и, по данным от ГИБДД, двигался на красный сигнал светофора. Столкновение случилось на перекрестке с улицей Машинной.