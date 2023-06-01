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Мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки в Екатеринбурге

1 июня 2023, 07:18
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Мужчина на электросамокате попал под колеса Hyundai Solaris в Екатеринбурге. Произошла авария вечером 31 мая на улице Цвиллинга, 1. По словам очевидицы, от удара у автомобиля оторвало бампер.

Самокат, по словам очевидицы, оказался отброшен примерно на 120 метров. На месте работали два автомобиля скорой помощи, пишет Е1.

Hyundai ехал по улице Ткачей в сторону Белинского. В этот момент на электросамокате через дорогу двигался мужчина. Он не слез с транспорта и, по данным от ГИБДД, двигался на красный сигнал светофора. Столкновение случилось на перекрестке с улицей Машинной.

Водитель электросамоката после столкновения был еще жив, но скончался по дороге в больницу. В ГИБДД напомнили, что водители электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения, а потому обязаны строго соблюдать ПДД.

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#Ирина Кирилова#Авария#Погибшие#Смерть#Электросамокат#ДТП#Екатеринбург
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