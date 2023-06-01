Мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Самокат, по словам очевидицы, оказался отброшен примерно на 120 метров. На месте работали два автомобиля скорой помощи, пишет Е1.
Hyundai ехал по улице Ткачей в сторону Белинского. В этот момент на электросамокате через дорогу двигался мужчина. Он не слез с транспорта и, по данным от ГИБДД, двигался на красный сигнал светофора. Столкновение случилось на перекрестке с улицей Машинной.
Водитель электросамоката после столкновения был еще жив, но скончался по дороге в больницу. В ГИБДД напомнили, что водители электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения, а потому обязаны строго соблюдать ПДД.