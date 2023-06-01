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Небезопасная детская площадка найдена в Свердловской области

1 июня 2023, 09:07
Фото: 1MI
В Свердловской области специалисты прокуратуры обнаружили небезопасную детскую площадку. Нарушения были выявлены при эксплуатации детской спортивно-игровой инфраструктуры.

Проверка проводилась в области соблюдения прав детей-инвалидов на предоставление соцгарантий. В результате нарушения нашли в игровом оборудовании в Верхнепышминской школе-интернате имени Мартиросяна.

На игровой площадке были обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия, песочница не закрывалась, ограждение корта для занятий на коньках присутствовало лишь частично, дорожки, ведущие к главному входу, имели дефекты и выбоины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор внес представления в адрес директора учреждения. Также прокуратура выявила в пяти дошкольных учреждениях, что детские площадки там частично разрешены. Руководителям организаций также внесли представления. Они уже поработали над восстановление площадок.

Отмечается, что в прошлом году прокурорами в связи с аналогичными нарушениями было внесено 76 представлений, возбуждено 7 административных дел, 14 гражданам объявили предостережения. В результате 77 площадок были приведены в порядок.

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#Свердловская область#Детская площадка#Детский сад#Школа#Верхняя Пышма#Прокуратура#Происшествия#Елена Озерова
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