Небезопасная детская площадка найдена в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Проверка проводилась в области соблюдения прав детей-инвалидов на предоставление соцгарантий. В результате нарушения нашли в игровом оборудовании в Верхнепышминской школе-интернате имени Мартиросяна.
На игровой площадке были обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия, песочница не закрывалась, ограждение корта для занятий на коньках присутствовало лишь частично, дорожки, ведущие к главному входу, имели дефекты и выбоины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокурор внес представления в адрес директора учреждения. Также прокуратура выявила в пяти дошкольных учреждениях, что детские площадки там частично разрешены. Руководителям организаций также внесли представления. Они уже поработали над восстановление площадок.
Отмечается, что в прошлом году прокурорами в связи с аналогичными нарушениями было внесено 76 представлений, возбуждено 7 административных дел, 14 гражданам объявили предостережения. В результате 77 площадок были приведены в порядок.