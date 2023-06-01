Оставила истекать кровью: собака бьюти-мастера напала на ребенка под Нижним Тагилом

Ребенок вместе с одноклассником шли домой из школы и решили пройти вдоль пляжа. В это время там была женщина вместе со своей собакой бойцовской породы. Собака, гулявшая без намордника и поводка, напала на мальчика, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».