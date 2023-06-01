Оставила истекать кровью: собака бьюти-мастера напала на ребенка под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
Ребенок вместе с одноклассником шли домой из школы и решили пройти вдоль пляжа. В это время там была женщина вместе со своей собакой бойцовской породы. Собака, гулявшая без намордника и поводка, напала на мальчика, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По словам мамы мальчика, хозяйка собаки обвинила его в том, что он много размахивал руками перед ее питомцем, и ушла с пляжа, не оказав пострадавшему необходимую помощь. Скорую ему вызвали свидетели происшествия.
В поселке начали поиски женщины. Ею оказалась бьюти-мастер, собака которой в ноябре 2022 года напала на домашнее животное горожанки, которая его выгуливала на улице. В Лае живут ее родители.
Мать пострадавшего ребенка рассказала, что подала заявление в полицию. По факту происшествия организована проверка.
Напомним, 25 мая 2023 года в СНТ «Рассвет» бродячие собаки набросились на женщину. Потерявшая сознание пострадавшая была госпитализирована в больницу.