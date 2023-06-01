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Педагог из Нижнего Тагила примет участие в конкурсе «Воспитатель года»

1 июня 2023, 04:37
Фото: 1MI
Воспитатель детсада Анастасия Зараменских, занявшая первое место на региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года», примет участие в федеральном этапе.

Еще один педагог — учитель-логопед детского сада Ксения Плахова — заняла в региональном этапе конкурса третье место. Об этом рассказала начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева на своей странице ВКонтакте.

Фото: Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева

При этом Удинцева поздравила участниц с призовыми местами, а также пожелала победы Анастасии Зараменских на федеральном этапе мероприятия.

Напомним, в марте 2023 года две учительницы из Нижнего Тагила победили в научном конкурсе «АПК — Молодежь, наука, инновации». Их статьи вошли в сборник тезисов, который вышел после окончания конкурса.

Учителя Нижнего Тагила победили во Всероссийском научном конкурсе
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Педагоги#Конкурс#Мероприятие#Первое место#Третье место#Общество
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