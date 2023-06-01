Педагог из Нижнего Тагила примет участие в конкурсе «Воспитатель года»

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Еще один педагог — учитель-логопед детского сада Ксения Плахова — заняла в региональном этапе конкурса третье место. Об этом рассказала начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева на своей странице ВКонтакте.
При этом Удинцева поздравила участниц с призовыми местами, а также пожелала победы Анастасии Зараменских на федеральном этапе мероприятия.
Напомним, в марте 2023 года две учительницы из Нижнего Тагила победили в научном конкурсе «АПК — Молодежь, наука, инновации». Их статьи вошли в сборник тезисов, который вышел после окончания конкурса.