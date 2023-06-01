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Первый «Всероссийский молебен о Победе» прошел в Нижнем Тагиле

1 июня 2023, 07:54
Фото: tagilcity.ru
1 июня в Нижнем Тагиле прошел первый «Всероссийский молебен о Победе». Ковчег с мощами Георгия Победоносца доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор по ул. Трудовая, 3. Провел процессию епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

В 8 утра 1 июня мощи Георгия Победоносца прибыли в Свято-Троицкий кафедральный собор в Нижнем Тагиле. Десятки жителей города пришли поклониться почитаемой православной святыне.

Ковчег с частицами останков святого великомученика Георгия Победоносца постоянно пребывает в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в городе Сергиев Посад. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в рамках «Всероссийского молебна о Победе» ковчег пронесут по 100 городам России. В Свердловской области процессия совершит 2 остановки — в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Святыня путешествует по России в рамках «Всероссийского молебна о Победе», рассказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Фото: tagilcity.ru

Вместе с родственниками участников специальной военной операции на Украине поклонился мощам Георгия Победоносца и глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Нижний Тагил — особенный город, город трудовой доблести. Наши предки десятилетиями, веками ковали победу великой нашей страны и поэтому в сегодняшний непростой для всей нашей страны период, наверное, приобщиться к святым мощам очень дорогого стоит. Тагильчане сегодня имеет такую возможность.
У меня есть одна личная просьба — победа в специальной военной операции. Она будет, она неизбежна. Попрошу у святого, чтобы она приблизилась, чтобы меньше наших ребят погибло, — рассказал Владислав Пинаев. 
Фото: tagilcity.ru

В молебне также приняли участие представители тагильских предприятий оборонной отрасли, сотрудники ОМОНа и 12 отряда. Молебны с акафистом будут проходить каждый час с 10.00 до 16.00. В 17.00 в храме состоится вечернее богослужение и в 19.00 святыню проводят в Екатеринбург.

Видео: tagilcity.ru
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