Первый «Всероссийский молебен о Победе» прошел в Нижнем Тагиле

Ковчег с частицами останков святого великомученика Георгия Победоносца постоянно пребывает в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в городе Сергиев Посад. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в рамках «Всероссийского молебна о Победе» ковчег пронесут по 100 городам России. В Свердловской области процессия совершит 2 остановки — в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Святыня путешествует по России в рамках «Всероссийского молебна о Победе», рассказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.