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Подросток на мопеде устроил ДТП в Дегтярске

1 июня 2023, 06:24
Фото: 1MI
Подросток, ехавший на мопеде, врезался в иномарку Lifan. ДТП произошло днем 31 мая 2023 года в Дегтярске.

Подросток рассказал, что он решил покататься на мопеде в лесу, а на обратной дороге поехал в магазин. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ревде.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель иномарки и молодой человек.

Мопед, на котором ехал подросток, был без регистрационного госзнака. По результатам освидетельствования в момент аварии оба водителя были трезвыми.

Напомним, 29 мая 2023 года в Нижнем Тагиле мальчик, ехавший на велосипеде, попал под колеса автомобиля. В результате наезда у пострадавшего оказалась сломана рука.

Мальчик-велосипедист попал под колеса Audi в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Подросток#Авария#Инцидент#Мопед#Автомобиль#Столкновение#ГИБДД#Происшествия#Свердловская область#Дегтярск
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