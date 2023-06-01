Подросток на мопеде устроил ДТП в Дегтярске

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Подросток рассказал, что он решил покататься на мопеде в лесу, а на обратной дороге поехал в магазин. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ревде.
В результате дорожного происшествия пострадали водитель иномарки и молодой человек.
Мопед, на котором ехал подросток, был без регистрационного госзнака. По результатам освидетельствования в момент аварии оба водителя были трезвыми.
Напомним, 29 мая 2023 года в Нижнем Тагиле мальчик, ехавший на велосипеде, попал под колеса автомобиля. В результате наезда у пострадавшего оказалась сломана рука.