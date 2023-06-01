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После нападения стаффорда на подростка под Нижним Тагилом прокуратура начала проверку

1 июня 2023, 09:32
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
После того, как стало известно о нападении стаффорда на 10-летнего мальчика в селе Лая под Нижним Тагилом, прокуратура начала проверку. Сам инцидент случился днем 30 мая 2023 года.

Установлено, что ученик школы №4 после школы гулял с друзьями около местного водоема. Там на него напала собака и покусала его. Ребенок был доставлен в больницу, но госпитализация не потребовалась. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.

В ходе проверки будут выяснены обстоятельства случившегося, а также степень тяжести повреждений, полученных ребенком. По результатам проверки будет принято решение. В том числе может быть подан иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда.

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#Ирина Кирилова#Прокуратура#Проверка#Дети#Ребенок#Пострадавшие#Собака#Происшествия#Нижний Тагил
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