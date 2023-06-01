После нападения стаффорда на подростка под Нижним Тагилом прокуратура начала проверку

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Установлено, что ученик школы №4 после школы гулял с друзьями около местного водоема. Там на него напала собака и покусала его. Ребенок был доставлен в больницу, но госпитализация не потребовалась. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.
В ходе проверки будут выяснены обстоятельства случившегося, а также степень тяжести повреждений, полученных ребенком. По результатам проверки будет принято решение. В том числе может быть подан иск с требованием выплатить компенсацию морального вреда.