Президент поприветствовал участников фестиваля «Движение первых»

Владимир Путин напомнил, что возможностей для самореализации у юного поколения предостаточно. «Вы сможете стать волонтерами науки или научиться создавать роботов, войти в команду игры „Зарница“ в ее современном, обновленном варианте или же присоединиться к юннатам — словом, найти то занятие, которое будет вам действительно по душе и в котором проявятся, раскроются ваши способности», — заключил Путин.