Президент поприветствовал участников фестиваля «Движение первых»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Выступление главы государства транслировалось со сцены проходившего на ВДНХ мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей, пишет newizv.ru.
Обращаясь с приветствием к участникам фестиваля «Движение первых», президент РФ поздравил школьников, родителей, учителей, а также наставников с праздником.
«Фестиваль, как и само „Движение первых“, растет, развивается, охватывает всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах — от западных границ РФ до Сахалина», — отметил Путин.
По его словам, участники мероприятия смогут не только обрести новых друзей, но и получить бесценные знания, а также включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», которые запланированы на период летних каникул.
Владимир Путин напомнил, что возможностей для самореализации у юного поколения предостаточно. «Вы сможете стать волонтерами науки или научиться создавать роботов, войти в команду игры „Зарница“ в ее современном, обновленном варианте или же присоединиться к юннатам — словом, найти то занятие, которое будет вам действительно по душе и в котором проявятся, раскроются ваши способности», — заключил Путин.
Всероссийский фестиваль проходит 1 и 2 июня. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» выступило его организатором. Мероприятия фестиваля состоятся в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж».