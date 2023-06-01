Пробка из четырех трамваев возникла из-за ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

Авария произошла около 14:00 часов 1 июня. На перекрестке улиц Огаркова и проспекта Ленина на перекрестке встали четыре трамвая, рассказали читатели TagilCity.ru. Рядом с трамваем, следующим по маршруту №15, очевидцы заметили детали автомобиля, вероятно, зеркала бокового вида. Однако иномарки на месте не было.