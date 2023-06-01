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Пробка из четырех трамваев возникла из-за ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

1 июня 2023, 11:38
Фото: tagilcity.ru
Днем 1 июня на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле трамвай столкнулся с легковым автомобилем марки Geely. Авария стала причиной трамвайной пробки.

Авария произошла около 14:00 часов 1 июня. На перекрестке улиц Огаркова и проспекта Ленина на перекрестке встали четыре трамвая, рассказали читатели TagilCity.ru. Рядом с трамваем, следующим по маршруту №15, очевидцы заметили детали автомобиля, вероятно, зеркала бокового вида. Однако иномарки на месте не было.

ДТП с трамваем в Нижнем ТагилеДТП с трамваем в Нижнем Тагиле
ДТП с трамваем в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Участниками аварии стали трамвай и автомобиль марки Geely, сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД. Транспортные средства получили незначительные повреждения, никто не пострадал, добавили в ведомстве. Участникам ДТП предстояло проехать в ГИБДД и оформить дорожное происшествиепроисшествие, чтобы выяснить причину столкновения.

1 июня в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств, в том числе трамвая. На пересечении улиц Ленина-Красноармейская у дома №6 по улице Ленина водитель автомобиля «Джили» допустил столкновение с трамваем, следовавшим по городскому маршруту №15 «ГГМ-Кушва». В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На момент ДТП в салоне трамвая находилось 20 пассажиров никто из них травм не получил, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

 

Судя по камерам видеонаблюдения, в течение получаса трамвайная пробка была ликвидирована.

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