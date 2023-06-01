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Пропавшего 80-летнего пенсионера больше недели ищут в Екатеринбурге

1 июня 2023, 17:12
Фото: 1MI
80-летний мужчина, живущий в Екатеринбурге, бесследно исчез 22 мая 2023 года. Пожилой человек нуждается в медицинской помощи.

Екатеринбуржец вышел из дома и не вернулся. Рост пропавшего мужчины составляет 165 сантиметров, седые волосы, серые глаза, телосложение худощавое, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Одежда, в которую пенсионер был одет в момент пропажи, неизвестна. Предположительно, он может находиться в настоящее время за городом. Поиски мужчины ведут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», а также полицейские.

Напомним, 31 мая 2023 года в Екатеринбурге пропала 10-летняя девочка. Ее поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

10-летнюю девочку сутки разыскивают в Екатеринбурге
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