Пропавшего 80-летнего пенсионера больше недели ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Екатеринбуржец вышел из дома и не вернулся. Рост пропавшего мужчины составляет 165 сантиметров, седые волосы, серые глаза, телосложение худощавое, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Одежда, в которую пенсионер был одет в момент пропажи, неизвестна. Предположительно, он может находиться в настоящее время за городом. Поиски мужчины ведут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», а также полицейские.
Напомним, 31 мая 2023 года в Екатеринбурге пропала 10-летняя девочка. Ее поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.