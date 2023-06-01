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Пропавший житель Серова найден мертвым в реке

1 июня 2023, 04:00
Фото: 1MI
31-летний житель Серова, пропавший 27 мая 2023 года, найден мертвым в реке Каква.

Мужчина отправился на реке вместе со своими друзьями, а вскоре он пропал. Его поиски велись несколько дней, и в итоге нашли мертвым в реке, пишет Е1.

У свердловчанина осталось трое детей, младшему из которых шесть месяцев.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что по предварительной версии признаков насильственной смерти нет. Сотрудники межрайонного следственного отдела Серова организовали проверку по факту смерти найденного человека.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был обнаружен в гаражах мертвый мужчина. Предположительно, он мог совершить самоубийство. По данному факту проводится проверка.

В гаражах в Екатеринбурге найден труп мужчины
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