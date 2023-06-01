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Пьяный мужчина выпал из окна на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

1 июня 2023, 07:01
Нетрезвый мужчина упал из подъездного окна на козырек подъезда на улице Землячки в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 31 мая 2023 года.

Он решил покурить, но не удержался и упал, сообщили в «Центре защиты населения». В результате тагильчанин повредил себе ногу и не может самостоятельно передвигаться.

На место выехала поисково-спасательная группа. Сотрудники на носилках эвакуировали мужчину и затем передали врачам скорой помощи.

Фото: «Центре защиты населения»

Напомним, двухлетний мальчик выпал из окна в Березовском 27 мая. Он был госпитализирован в больницу, но скончался. Теперь по этому происшествию расследуется уголовное дело. Во время случившегося мама малыша пила чай с тортом с подругой. Мальчик с ребенком подруги играли в соседней комнате.

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#Ирина Кирилова#Окно#Пострадавшие#Спасатели#Происшествия#Нижний Тагил
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