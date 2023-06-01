Пьяный мужчина выпал из окна на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Напомним, двухлетний мальчик выпал из окна в Березовском 27 мая. Он был госпитализирован в больницу, но скончался. Теперь по этому происшествию расследуется уголовное дело. Во время случившегося мама малыша пила чай с тортом с подругой. Мальчик с ребенком подруги играли в соседней комнате.