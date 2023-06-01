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РЭО одобрил запуск предприятия по утилизации отходов стекла в Ставропольском крае

1 июня 2023, 13:31
Фото: 1MI
В городе Невинномысске Ставропольского края планируется создание объекта по утилизации отходов стекла с годовой мощностью до 80 тысяч тонн.

Одной из компаний, которая рассматривается как потенциальный резидент экопромышленного парка (ЭПП), является «Кавминсервис», занимающаяся утилизацией отходов стекла с производством марочного стеклобоя, передает newstracker.ru.

Компания «Кавминсервис» уже начала проектирование объекта, а его запуск планируется к концу 2024 года. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что данный комплекс позволит увеличить объем утилизации отходов в регионе, включая твердые коммунальные отходы (ТКО), и уменьшить объем захоронения на полигонах.

Кроме того, планируется создание восьми экопромышленных парков: в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской и Новосибирской областях к концу 2024 года.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что ЭПП способствуют развитию экономики замкнутого цикла. На территории парков будут расположены предприятия по утилизации отходов, которые позволят вовлечь в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов ежегодно. Резиденты парков также могут получать льготы и другие меры государственной поддержки.

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» была разработана проектная документация для инфраструктурных объектов экопромышленных парков, а также получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

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