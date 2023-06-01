РЭО одобрил запуск предприятия по утилизации отходов стекла в Ставропольском крае

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что ЭПП способствуют развитию экономики замкнутого цикла. На территории парков будут расположены предприятия по утилизации отходов, которые позволят вовлечь в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов ежегодно. Резиденты парков также могут получать льготы и другие меры государственной поддержки.