Слесарь мастурбировал перед детьми в детском саду и в ТЦ в Асбесте

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
О странном посетителе ТЦ охране сообщила 12-летняя девочка. Слесаря вычислили, задержали и передали в полицию. Однако сотрудники полиции отпустили его, поскольку обращений от пострадавших не было, рассказали Ура.ру в службе безопасности ТЦ.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, через несколько дней мужчину снова заметили около детского сада, при этом он был нетрезв.
В полиции в отношении него возбудили административное дело за употребление алкоголя в общественном месте. Далее правоохранители установили личность девочки, обратившейся к охране, и женщины, чья дочь заметила свердловчанина около садика.
Начальник пресс-службы СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что слесарь признался в содеянном и находится сейчас под стражей. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Напомним, недавно в Екатеринбурге к 16 годам тюрьмы приговорили педофила за изнасилование двух девочек в подъезде.