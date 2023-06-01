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Слесарь мастурбировал перед детьми в детском саду и в ТЦ в Асбесте

1 июня 2023, 16:47
Фото: 1MI
55-летний свердловчанин занимался онанизмом при детях в детском саду и в ТЦ «Небо». Подозрительного мужчину заметили посетители торгового центра.

О странном посетителе ТЦ охране сообщила 12-летняя девочка. Слесаря вычислили, задержали и передали в полицию. Однако сотрудники полиции отпустили его, поскольку обращений от пострадавших не было, рассказали Ура.ру в службе безопасности ТЦ.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, через несколько дней мужчину снова заметили около детского сада, при этом он был нетрезв.

В полиции в отношении него возбудили административное дело за употребление алкоголя в общественном месте. Далее правоохранители установили личность девочки, обратившейся к охране, и женщины, чья дочь заметила свердловчанина около садика.

Начальник пресс-службы СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что слесарь признался в содеянном и находится сейчас под стражей. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Екатеринбурге к 16 годам тюрьмы приговорили педофила за изнасилование двух девочек в подъезде.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Тц#Полиция#Детский сад#Мастурбация#18+#Уголовное дело#СК#Задержанный#Происшествия#Свердловская область#Асбест
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