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Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня

1 июня 2023, 09:48
Фото: tagilcity.ru
С 1 июня, согласно локальному положению, в Нижнем Тагиле ввели новый пропускной режим в дошкольных учреждениях. Изменилось ли что-то в конкретных детских садах — узнал TagilCity.ru.

Утром 1 июня в детском саду №43 объединения «Солнышко» дошколят встречал охранник в соответствующей форме, с папкой документов и в сопровождении сотрудника детского сада. Представитель учреждения помогала сотруднику охранной организации встречать родителей.

Как я поняла, тех, кто угрозы на вид не представляет — просто мама или папа с ребенком — у тех даже паспорт не спрашивали. Сотрудник детского сада говорила: «Это наши». Оказалось не все так страшно, как мы думали. Никакой очереди и прочего не было. Я думаю, это адекватно. Мы — за безопасность, — рассказала тагильчанка Ирина.

В детском саду объединения «Детство» Дзержинского района родители еще не получили информацию о нововведениях. Однако охрана в дошкольном учреждении уже сменилась. Известно, что ранее работавшим там сторожам предлагали переучиться и вступить в Росгвардию, но график сутки через трое некоторых не устроил.

В детском саду объединения «Радость» в центре Нижнего Тагила по проспекту Строителей, по словам читателей TagilCity.ru, составили списки родителей и тех, кто забирает детей. Однако прием детей 1 июня осуществлялся без охраны. Информации об изменениях пропускного режима в этом детскому саду также не было.

В мэрии Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru подтвердили, что сотрудники детских садов будут помогать охранникам принимать родителей.

Помощь в организации пропускной системы будут оказывать заведующий детских садов и старшие воспитатели. Организация пропускного режима в дошкольных образовательных учреждениях с 1 июня 2023 года будет осуществляться частными охранными организациями по списочным составам детей, сотрудников, родителей, — сообщила редакции TagilCity.ru Татьяна Удинцева, начальник управления образования администрации Нижнего Тагила.
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