Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня

В детском саду объединения «Радость» в центре Нижнего Тагила по проспекту Строителей, по словам читателей TagilCity.ru, составили списки родителей и тех, кто забирает детей. Однако прием детей 1 июня осуществлялся без охраны. Информации об изменениях пропускного режима в этом детскому саду также не было.