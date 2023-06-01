Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Утром 1 июня в детском саду №43 объединения «Солнышко» дошколят встречал охранник в соответствующей форме, с папкой документов и в сопровождении сотрудника детского сада. Представитель учреждения помогала сотруднику охранной организации встречать родителей.
Как я поняла, тех, кто угрозы на вид не представляет — просто мама или папа с ребенком — у тех даже паспорт не спрашивали. Сотрудник детского сада говорила: «Это наши». Оказалось не все так страшно, как мы думали. Никакой очереди и прочего не было. Я думаю, это адекватно. Мы — за безопасность, — рассказала тагильчанка Ирина.
В детском саду объединения «Детство» Дзержинского района родители еще не получили информацию о нововведениях. Однако охрана в дошкольном учреждении уже сменилась. Известно, что ранее работавшим там сторожам предлагали переучиться и вступить в Росгвардию, но график сутки через трое некоторых не устроил.
В детском саду объединения «Радость» в центре Нижнего Тагила по проспекту Строителей, по словам читателей TagilCity.ru, составили списки родителей и тех, кто забирает детей. Однако прием детей 1 июня осуществлялся без охраны. Информации об изменениях пропускного режима в этом детскому саду также не было.
В мэрии Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru подтвердили, что сотрудники детских садов будут помогать охранникам принимать родителей.
Помощь в организации пропускной системы будут оказывать заведующий детских садов и старшие воспитатели. Организация пропускного режима в дошкольных образовательных учреждениях с 1 июня 2023 года будет осуществляться частными охранными организациями по списочным составам детей, сотрудников, родителей, — сообщила редакции TagilCity.ru Татьяна Удинцева, начальник управления образования администрации Нижнего Тагила.