Стрит-арт с Сергеем Бодровым удивил жителей Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
После появления объекта в городе жители Урала в социальных сетях раскритиковали граффити. Однако, по словам художника Владимира Костромина, в интернете фотография изображения появилась еще тогда, когда работа над ним еще не была завершена, пишет «КП-Екатеринбург».
В настоящий момент стрит-арт уже доработан. Художники Владимир Костромин и Валерия Мирошник рассказали, что рисунок они переносили на стену без помощи проектора. На приобретение специальных материалов для создания объекта было потрачено почти четыре тысячи рублей.
Напомним, в подземном переходе Виктора Цоя в Екатеринбурге будет изображен еще один арт-объект, посвященный свердловской рок-музыке. Нанести граффити планируется к 11 августа 2023 года.