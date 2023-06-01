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Стрит-арт с Сергеем Бодровым удивил жителей Каменска-Уральского

1 июня 2023, 05:13
Фото: 1MI

Стрит-арт Сергея Бодрова в Каменске-Уральском был доработан

Граффити величиной 4,5 метра в высоту с изображением актера и режиссера Сергея Бодрова в Каменске-Уральском было доработано.

После появления объекта в городе жители Урала в социальных сетях раскритиковали граффити. Однако, по словам художника Владимира Костромина, в интернете фотография изображения появилась еще тогда, когда работа над ним еще не была завершена, пишет «КП-Екатеринбург».

В настоящий момент стрит-арт уже доработан. Художники Владимир Костромин и Валерия Мирошник рассказали, что рисунок они переносили на стену без помощи проектора. На приобретение специальных материалов для создания объекта было потрачено почти четыре тысячи рублей.

Напомним, в подземном переходе Виктора Цоя в Екатеринбурге будет изображен еще один арт-объект, посвященный свердловской рок-музыке. Нанести граффити планируется к 11 августа 2023 года.

Подземный переход Цоя в Екатеринбурге закрасят граффити за 8 миллионов
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#Елизавета Зиборова#Стрит-арт#Арт-объект#Граффити#Изображение#Рисунок#Общество#Свердловская область#Каменск-Уральский
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