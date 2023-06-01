Строительный мусор полыхает в Екатеринбурге

Posted 1 июня 2023, 14:50
Published 1 июня 2023, 14:50
Modified 1 июня 2023, 14:50
Updated 1 июня 2023, 14:50
Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Есть вероятность перебрасывания пламени на частный жилой дом, рассказали в пресс-службе МЧС по Екатеринбургу.
Возгорание устраняют семеро специалистов при использовании двух единиц техники. На улицах района из-за пожара произошло задымление.
Напомним, 31 мая 2023 года в Екатеринбурге произошел пожар на «кладбище киосков». Специалистов пожарной службы вызвали очевидцы, заметившие идущий вверх дым.