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Posted 1 июня 2023, 14:50

Published 1 июня 2023, 14:50

Modified 1 июня 2023, 14:50

Updated 1 июня 2023, 14:50

Строительный мусор полыхает в Екатеринбурге

Строительный мусор полыхает в Екатеринбурге

1 июня 2023, 14:50
Фото: 1MI.
Крупное возгорание строительного мусора произошло в Пионерском районе Екатеринбурга. Пожар случился 1 июня 2023 года.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Есть вероятность перебрасывания пламени на частный жилой дом, рассказали в пресс-службе МЧС по Екатеринбургу.

Возгорание устраняют семеро специалистов при использовании двух единиц техники. На улицах района из-за пожара произошло задымление.

Напомним, 31 мая 2023 года в Екатеринбурге произошел пожар на «кладбище киосков». Специалистов пожарной службы вызвали очевидцы, заметившие идущий вверх дым.

Кладбище киосков горит в Екатеринбурге
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