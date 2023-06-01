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Студентка УрФУ в Екатеринбурге принесла на экзамен живую змею

1 июня 2023, 15:08
Фото: 1MI
Студентка факультета международных отношений УрФУ в Екатеринбурге принесла живого ужа на экзамен.

По словам девушки, эта змея для нее как талисман, который приносит удачу, пишет Е1.

Одногруппница студентки рассказала, что хозяйка рептилии принесла коробку. В ответ на просьбу преподавателя ее убрать она сказала, что убрать коробку не сможет, так как в ней находится змея.

Также один из преподавателей университета, присутствовавших на экзамене, подтвердил, что инцидент со змеей был. Однако от рассказа подробностей он отказался, потому что на данный момент еще неясно, что будет с девушкой.

Напомним, в Екатеринбурге студентам УГГУ ректорат запретил приходить на занятия в майках и шортах. Кроме того, в университет нельзя приходить в коротких юбках и шортах, а также в одежде с оголенным животом или спиной.

Студентам Екатеринбурга запретили ходить в шортах и майках
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#Екатеринбург#Свердловская область#Студентка#Змея#Университет#Экзамен#Талисман#УрФУ#Общество#Елизавета Зиборова
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