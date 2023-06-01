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Утверждены меры поддержки погорельцев из Сосьвы и Таежного

1 июня 2023, 10:53
Фото: 1MI
Установлен порядок предоставления жилья погорельцам из Сосьвы и Таежного, а также другие меры поддержки. Постановление было принято властями 1 июня.

Постановление касается тех людей, которые потеряли свое жилье в результате пожара. Документом также утвержден перечень документов, которые нужно собрать, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Жители Сосьвы вправе выбрать единовременную выплату для покупки на территории региона жилья. Выплата зависит от того, в какую сумму оценено сгоревшее имущество.

Помимо этого, они вправе выбрать квартиру в многоквартирном доме, который прямо сейчас строится в Сосьве. Площадь квартиры должна быть такой же, как сгоревшее жилье.

Что именно получат погорельцы, решат в муниципалитете после заявлений погорельцев. Для жителей поселка Таежный предусмотрено только предоставление вновь построенных жилых домов. Строительство уже ведется.

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