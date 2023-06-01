Утверждены меры поддержки погорельцев из Сосьвы и Таежного

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Постановление касается тех людей, которые потеряли свое жилье в результате пожара. Документом также утвержден перечень документов, которые нужно собрать, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Жители Сосьвы вправе выбрать единовременную выплату для покупки на территории региона жилья. Выплата зависит от того, в какую сумму оценено сгоревшее имущество.
Помимо этого, они вправе выбрать квартиру в многоквартирном доме, который прямо сейчас строится в Сосьве. Площадь квартиры должна быть такой же, как сгоревшее жилье.
Что именно получат погорельцы, решат в муниципалитете после заявлений погорельцев. Для жителей поселка Таежный предусмотрено только предоставление вновь построенных жилых домов. Строительство уже ведется.