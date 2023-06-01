В Екатеринбурге открылся легкоатлетический стадион «Калининец»

На объекте переобустроили сектора для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Был реконструирован сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Специалисты уложили покрытие беговых дорожек, установили два новых LED-экрана и четыре мачты освещения, сообщает департамент информационной политики.