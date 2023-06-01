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В Екатеринбурге открылся легкоатлетический стадион «Калининец»

1 июня 2023, 12:26
Фото: Департамент информационной политики
В Екатеринбурге состоялось открытие легкоатлетического стадиона «Калининец», который отреконструировали к 300-летиюгорода.

Открыли объект губернатор региона Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На объекте переобустроили сектора для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Был реконструирован сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Специалисты уложили покрытие беговых дорожек, установили два новых LED-экрана и четыре мачты освещения, сообщает департамент информационной политики.

Фото: Департамент информационной политики
Только в этом году в городе были открыты Дворец художественно-эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта — никогда подобного объекта в Екатеринбурге не было, — добавил Алексей Орлов.

На новом стадионе у спортсменов появятся новые возможности. Уже известен график предстоящих турниров. Например, с 2 по 3 июня здесь состоятся соревнования по легкой атлетике с участием 400 спортсменов.

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