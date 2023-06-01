В Екатеринбурге открылся легкоатлетический стадион «Калининец»

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Открыли объект губернатор региона Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
На объекте переобустроили сектора для прыжков с шестом и в длину, метания молота и диска. Был реконструирован сектор тройного прыжка, отремонтирован сектор толкания ядра. Специалисты уложили покрытие беговых дорожек, установили два новых LED-экрана и четыре мачты освещения, сообщает департамент информационной политики.
Только в этом году в городе были открыты Дворец художественно-эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта — никогда подобного объекта в Екатеринбурге не было, — добавил Алексей Орлов.
На новом стадионе у спортсменов появятся новые возможности. Уже известен график предстоящих турниров. Например, с 2 по 3 июня здесь состоятся соревнования по легкой атлетике с участием 400 спортсменов.