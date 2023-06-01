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Published Сегодня, 06:19

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«Весь самолет ревел»: пассажирка умерла во время рейса из Сочи в Челябинск

1 июня 2023, 06:19
Фото: 1MI

Пассажирка скончалась во время полета в самолете из Сочи в Челябинск

Женщина скончалась во время полета в самолете из Сочи в Челябинск. Инцидент случился 31 мая на борту «Уральских авиалиний».
На рейсе Сочи — Челябинск умер человек, весь самолет был в шоке и ревел, — рассказала очевидица.

По ее словам, стюардессы сделали все возможное, пишет 74.ру.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что скончалась 45-летняя женщина. Случилось это за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска. Следственным комитетом на транспорте уже начата проверка.

В ведомстве сообщили, что проводится опрос очевидцев. Также будет назначена медэкспертиза. По результатам проверки будет приниматься решение.

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#Ирина Кирилова#Пассажир#Смерть#Самолет#Полет#Происшествия#Челябинск#Новости УрФО
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