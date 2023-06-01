«Весь самолет ревел»: пассажирка умерла во время рейса из Сочи в Челябинск

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
На рейсе Сочи — Челябинск умер человек, весь самолет был в шоке и ревел, — рассказала очевидица.
По ее словам, стюардессы сделали все возможное, пишет 74.ру.
В «Уральских авиалиниях» рассказали, что скончалась 45-летняя женщина. Случилось это за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска. Следственным комитетом на транспорте уже начата проверка.
В ведомстве сообщили, что проводится опрос очевидцев. Также будет назначена медэкспертиза. По результатам проверки будет приниматься решение.