Ветеран войны скончался в Артемовском ГО

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Недавно он отметил вековой юбилей. У ветерана была сложная жизнь, отметили в местной администрации.
До начала войны он жил на Дальнем Востоке, трудился землекопом в леспромхозе, прокладывал железную дорогу до шахт города Артема. В 1942 году был призван в армию.
К ведению военных действий он готовился на базе недалеко от Уссурийска. Из-за сложной обстановки его перебросили на фронт. В качестве рядового он участвовал в войне с Японией.
В 1945 году служба для него не закончилась, еще пять лет он прослужил на Дальнем Востоке. Ветеран имеет орден Великой Отечественной войны 2 степени и медаль «За Победу над Японией».