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Ветеран войны скончался в Артемовском ГО

1 июня 2023, 13:48
Фото: 1MI
В Артемовском ГО умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Нафик Муратов. Это произошло 31 мая.

Недавно он отметил вековой юбилей. У ветерана была сложная жизнь, отметили в местной администрации.

До начала войны он жил на Дальнем Востоке, трудился землекопом в леспромхозе, прокладывал железную дорогу до шахт города Артема. В 1942 году был призван в армию.

Фото: Администрация Артемовского ГО

К ведению военных действий он готовился на базе недалеко от Уссурийска. Из-за сложной обстановки его перебросили на фронт. В качестве рядового он участвовал в войне с Японией.

В 1945 году служба для него не закончилась, еще пять лет он прослужил на Дальнем Востоке. Ветеран имеет орден Великой Отечественной войны 2 степени и медаль «За Победу над Японией».

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