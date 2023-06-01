Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка под Нижним Тагилом

В какой-то момент на одного из них напала собака бойцовской породы и покусала. Хозяйка пса, находившаяся на пляже с детьми, ушла, чтобы увести собак на участок, а потом вернуться к пострадавшему мальчику. Когда женщина вернулась, мальчиков уже не было.