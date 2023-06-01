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Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка под Нижним Тагилом

1 июня 2023, 16:11
Фото: 1MI
Сотрудниками СУ СК по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на 10-летнего мальчика в селе Лая под Нижним Тагилом. Инцидент произошел 30 мая 2023 года.

Уголовное дело по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Сейчас в Следственном комитете идет проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также собираются необходимые доказательства.

Расследование инцидента находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, мальчик и его одноклассник, возвращаясь днем из школы, решили пройти по Песчаному пляжу.

В какой-то момент на одного из них напала собака бойцовской породы и покусала. Хозяйка пса, находившаяся на пляже с детьми, ушла, чтобы увести собак на участок, а потом вернуться к пострадавшему мальчику. Когда женщина вернулась, мальчиков уже не было.

После распространившейся информации в соцсетях о происшествии владелица собак приняла решение усыпить своих животных.

Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев
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