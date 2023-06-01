Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Уголовное дело по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Сейчас в Следственном комитете идет проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также собираются необходимые доказательства.
Расследование инцидента находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Напомним, мальчик и его одноклассник, возвращаясь днем из школы, решили пройти по Песчаному пляжу.
В какой-то момент на одного из них напала собака бойцовской породы и покусала. Хозяйка пса, находившаяся на пляже с детьми, ушла, чтобы увести собак на участок, а потом вернуться к пострадавшему мальчику. Когда женщина вернулась, мальчиков уже не было.
После распространившейся информации в соцсетях о происшествии владелица собак приняла решение усыпить своих животных.