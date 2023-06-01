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Жители Екатеринбурга остались без воды

1 июня 2023, 12:45
Фото: 1MI
Воду отключили в микрорайоне Чапаевский в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии. Местным жителям не хватает в том числе воды для питья.

По словам местных жителей, такая ситуация продолжается уже третьи сутки. Горожане возмущены тем, что им не хватает даже питьевой воды, так как «Водоканал» не всегда осуществляет подвоз воды к ним в бочке, пишет Ура.ру.

По словам одной из жительниц микрорайона Екатерины, в диспетчерской службе ей сказали, что бочка у них имеется только одна и на все оставшиеся без воды территории ее не хватает.

У нас дома дети, инвалиды, дедушки, бабушки, садики оба закрылись! Смывать в канализацию нечем, пить нечего, — возмущается екатеринбурженка.

В «Водоканале» сказали, что действительно произошла коммунальная авария и назвали предположительную дату появления воды в кранах жителей — 2 июня 10 часов утра.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Вода#Кран#Отключение воды#Коммунальная авария#Происшествия
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