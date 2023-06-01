Жители Екатеринбурга остались без воды

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По словам местных жителей, такая ситуация продолжается уже третьи сутки. Горожане возмущены тем, что им не хватает даже питьевой воды, так как «Водоканал» не всегда осуществляет подвоз воды к ним в бочке, пишет Ура.ру.
По словам одной из жительниц микрорайона Екатерины, в диспетчерской службе ей сказали, что бочка у них имеется только одна и на все оставшиеся без воды территории ее не хватает.
У нас дома дети, инвалиды, дедушки, бабушки, садики оба закрылись! Смывать в канализацию нечем, пить нечего, — возмущается екатеринбурженка.
В «Водоканале» сказали, что действительно произошла коммунальная авария и назвали предположительную дату появления воды в кранах жителей — 2 июня 10 часов утра.