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Posted 1 июня 2023, 14:51

Published 1 июня 2023, 14:51

Modified 1 июня 2023, 14:55

Updated 1 июня 2023, 14:55

Жительница Тагила усыпила двоих собак, а горожане поддержали запрет вейпов

Жительница Тагила усыпила двоих собак, а горожане поддержали запрет вейпов

1 июня 2023, 14:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жительница Нижнего Тагила усыпила двоих собак после нападения их на ребенка, а большинство горожан поддержали запрет вейпов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 1 июня.

Тагильчане поддержали новый закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для парения несовершеннолетним, следует из опроса TagilCity.ru. Все респонденты поддерживают инициативу властей. Редакция разбиралась в том, что такое вейпы и чем они опасны.

Жители Нижнего Тагила поддерживают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним
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После смены руководства на «Водоканале» некоторые СМИ подали эту новость как кулуарную борьбу элитарных групп. Но так ли выгодно оперативное управление этим учреждением, выясняли журналисты TagilCity.ru.

Сомнительная борьба идет за ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге
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Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня. С этой даты начал действовать новый пропускной режим. Выясняем, что изменилось в конкретных детских садах.

Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня
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Тагильчанка усыпила двоих собак после того, как одна из них покусала 10-летнего мальчика. В тот день хозяйка отпустила животных искупаться в пруду, где они и застали ребенка.

Хозяйка покусавшей ребенка собаки под Нижним Тагилом усыпила обоих питомцев
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Из-за ДТП между трамваем и легковым авто Geely в Нижнем Тагиле образовалась пробка. На перекрестке улиц Огаркова и проспекта Ленина на перекрестке встали четыре трамвая, а рядом были разбросаны детали автомобиля, в том числе зеркала бокового вида.

Пробка из четырех трамваев возникла из-за ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле
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