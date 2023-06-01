Жительница Тагила усыпила двоих собак, а горожане поддержали запрет вейпов

Тагильчане поддержали новый закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для парения несовершеннолетним, следует из опроса TagilCity.ru. Все респонденты поддерживают инициативу властей. Редакция разбиралась в том, что такое вейпы и чем они опасны.