Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Тагильчане поддержали новый закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для парения несовершеннолетним, следует из опроса TagilCity.ru. Все респонденты поддерживают инициативу властей. Редакция разбиралась в том, что такое вейпы и чем они опасны.
После смены руководства на «Водоканале» некоторые СМИ подали эту новость как кулуарную борьбу элитарных групп. Но так ли выгодно оперативное управление этим учреждением, выясняли журналисты TagilCity.ru.
Сотрудники детсадов Нижнего Тагила помогают новым охранникам встречать детей с 1 июня. С этой даты начал действовать новый пропускной режим. Выясняем, что изменилось в конкретных детских садах.
Тагильчанка усыпила двоих собак после того, как одна из них покусала 10-летнего мальчика. В тот день хозяйка отпустила животных искупаться в пруду, где они и застали ребенка.
Из-за ДТП между трамваем и легковым авто Geely в Нижнем Тагиле образовалась пробка. На перекрестке улиц Огаркова и проспекта Ленина на перекрестке встали четыре трамвая, а рядом были разбросаны детали автомобиля, в том числе зеркала бокового вида.