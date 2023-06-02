17 смартфонов хотел вывезти из Екатеринбурга житель Таджикистана

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Мужчине 37 лет. Для прохождения таможенного контроля он выбрал «зеленый» коридор, который предполагает, что человеку нечего декларировать. Однако таможенники обнаружили у него целю стопку смартфонов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Все это вскрылось при осмотре его багажа. Таможенники обратили внимание на смартфоны марок Realme, Redmе и других. Мужчина стал рассказывать, что его просто попросили привезти эти телефоны, и что с порядками подачи деклараций он не был знаком — не знал, что о смартфонах нужно было сообщить заблаговременно.
Таможенники заподозрили, что телефоны везутся не для личного пользования, а для продажи. Об этом говорил ряд характерных признаков. Поэтому все телефоны они забрали и отправили на склад временного хранения. Для их возврата мужчине нужно будет заплатить штраф.