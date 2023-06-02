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17 смартфонов хотел вывезти из Екатеринбурга житель Таджикистана

2 июня 2023, 10:52
Фото: 1MI
Таможенники из Екатеринбурга остановили пассажира с чемоданом смартфонов. Житель Таджикистана намеревался вывезти 17 мобильных устройств в Душанбе.

Мужчине 37 лет. Для прохождения таможенного контроля он выбрал «зеленый» коридор, который предполагает, что человеку нечего декларировать. Однако таможенники обнаружили у него целю стопку смартфонов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Все это вскрылось при осмотре его багажа. Таможенники обратили внимание на смартфоны марок Realme, Redmе и других. Мужчина стал рассказывать, что его просто попросили привезти эти телефоны, и что с порядками подачи деклараций он не был знаком — не знал, что о смартфонах нужно было сообщить заблаговременно.

Таможенники заподозрили, что телефоны везутся не для личного пользования, а для продажи. Об этом говорил ряд характерных признаков. Поэтому все телефоны они забрали и отправили на склад временного хранения. Для их возврата мужчине нужно будет заплатить штраф.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Смартфоны#Таможня#Таможенники#Декларация#Происшествия
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