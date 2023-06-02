17 смартфонов хотел вывезти из Екатеринбурга житель Таджикистана

Все это вскрылось при осмотре его багажа. Таможенники обратили внимание на смартфоны марок Realme, Redmе и других. Мужчина стал рассказывать, что его просто попросили привезти эти телефоны, и что с порядками подачи деклараций он не был знаком — не знал, что о смартфонах нужно было сообщить заблаговременно.