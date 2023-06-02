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3-летняя девочка попала под колеса машины во дворе дома в Екатеринбурге

2 июня 2023, 08:29
Фото: "Патрульный участок"
В Екатеринбурге женщина, управляя авто ВАЗ, сбила трехлетнюю девочку во дворе на Уралмаше. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. Это произошло на улице Шефской.

Травмированную девочку госпитализировали в больницу. У нее диагностированы ушибы и ссадины, сообщает «Патрульный участок».

По словам водителя, она видела, что во дворе играют дети, но не ожидала, что девочка в какой-то момент выбежит на проезжую часть. Женщина попыталась экстренно затормозить, но было уже поздно, отметили в ГИБДД.

Напомним, что 26 мая водитель Lada в Нижнем Тагиле чуть не сбил ребенка. Это произошло на Уральском проспекте. Девочка с отцом шли по пешеходному переходу на зелены сигнал светофора, как вдруг неожиданно Ladа сделала маневр вправо, чуть не задев людей.

Водитель Lada чуть не сбил ребенка в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Авария#ДТП с участием детей#Девочка#Двор#Происшествия
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