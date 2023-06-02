3-летняя девочка попала под колеса машины во дворе дома в Екатеринбурге

По словам водителя, она видела, что во дворе играют дети, но не ожидала, что девочка в какой-то момент выбежит на проезжую часть. Женщина попыталась экстренно затормозить, но было уже поздно, отметили в ГИБДД.



Напомним, что 26 мая водитель Lada в Нижнем Тагиле чуть не сбил ребенка. Это произошло на Уральском проспекте. Девочка с отцом шли по пешеходному переходу на зелены сигнал светофора, как вдруг неожиданно Ladа сделала маневр вправо, чуть не задев людей.