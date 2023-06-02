Аналитики назвали самые популярные среди россиян сервисы экосистем

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Самыми популярными среди подписчиков, согласно данным мартовского опроса J’son & Partners Consulting, являются музыкальные сервисы — 46,8%, онлайн-кинотеатры 46,3%. По 38% у категорий онлайн-покупки и кешбэк за пользование услугами. 34,8% респондентов признались, что их привлекают скидки в магазинах сервиса, 31,6% — бесплатное обслуживание банковских карт.
В 2022 г. рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021 г. и составил 58,1 млрд рублей, следует из данных исследовательской компании J’son & Partners Consulting.
По сравнению с периодом 2021–2022 гг. сегодня свою позицию на рынке сохраняет «Яндекс», у МТС она снизилась на 3 п. п., а у «Сбера» увеличилась на 1 п. п.
Одна из ключевых причин роста рынка — увеличение числа экосистемных игроков. Если в 2018 году это был только «Яндекс», то в 2021 году на рынке присутствовало уже 10 игроков. Помимо «Яндекса», МТС и «Сбера» экосистемные подписки пользователям сейчас предлагают VK, «Тинькофф», «Tele2», «Мегафон», «Газпромбанк», Ozon и X5.
Общее количество экосистемных подписчиков за 2022 г. выросло на 36% до 42,45 млн россиян. Среднее количество экосистемных подписок на пользователя в России увеличилось с 1,1 в 2021 году до 1,5 в 2023-м. Хотя бы одна тподобная подписка на март этого года есть у 53,5% жителей мегаполисов в возрасте 18-55 лет (данные онлайн-опроса J’son & Partners Consulting, проведенный в марте 2023 г. среди 4000 респондентов указанного возраста).
Тот факт, что рынок в рублях растет не в прямой пропорции к росту базы связано с наличием в числе подписчиков промо- и акционных пользователей, на долю которых приходится, как правило, 10-20% от всей годовой базы экосистем, отмечается в исследовании.
Промо- и акционные пользователи учитываются в базах подписчиков, но выручки почти не приносят, пояснил «Ведомостям» директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.
К 2027 году в деньгах рынок экосистемных подписок почти удвоится (вырастет в 1,7 раз) и составит 101,5 млрд рублей, прогнозируют аналитики J’son & Partners Consulting,
Рост числа подписок в основном придется не на увеличение охвата, а на рост среднего числа подписок на пользователя, что обусловлено большим разнообразием экосистем — банки, IT-компании, ритейл, маркетплейсы и многое другое, рассказал Дмитрий Колесов.
Кроме того, люди, осознав возможность экономить, будут чаще оформлять платные подписки после окончания промо-доступа. Что приведет к росту «времени жизни в экосистеме», — резюмировал эксперт.