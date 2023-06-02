Аналитики назвали самые популярные среди россиян сервисы экосистем

Общее количество экосистемных подписчиков за 2022 г. выросло на 36% до 42,45 млн россиян. Среднее количество экосистемных подписок на пользователя в России увеличилось с 1,1 в 2021 году до 1,5 в 2023-м. Хотя бы одна тподобная подписка на март этого года есть у 53,5% жителей мегаполисов в возрасте 18-55 лет (данные онлайн-опроса J’son & Partners Consulting, проведенный в марте 2023 г. среди 4000 респондентов указанного возраста).