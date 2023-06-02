Буцаев: По итогам 2023 года РЭО создаст 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря строительству новых предприятий по переработке отходов. Так, в прошлом году в эксплуатацию было введено 36 объектов, а в текущем было подписано 23 концессионных и инвестиционных соглашений, по которым будут построены объекты по обработке ТКО мощностью 6,7 миллиона тонн в 17 регионах России.