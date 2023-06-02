Буцаев: По итогам 2023 года РЭО создаст 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев, выступая с докладом на общественном совете при Минприроды РФ.
«Ежегодно в России образуется 50 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Из них 50% — это упаковка и тара. За последнее время во вторичный оборот были отправлены 11,9% образованной массы ТКО — это почти вдвое больше установленной цели», — передает слова Буцаева inkazan.ru.
По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря строительству новых предприятий по переработке отходов. Так, в прошлом году в эксплуатацию было введено 36 объектов, а в текущем было подписано 23 концессионных и инвестиционных соглашений, по которым будут построены объекты по обработке ТКО мощностью 6,7 миллиона тонн в 17 регионах России.
«Для развития инфраструктуры предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе тех, которые оказывает РЭО», — добавил Буцаев.
Он также отметил значение цифровизации в развитии отрасли, роль молодежи в эковолонтерстве, важность развития РСО, механизма РОП и многое другое.
Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова в свою очередь заявила, что для создания комплексной системы по обращению с отходами нужно, чтобы все отраслевые министерства и ведомства работали сообща.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что в течение следующих полутора лет в России появится восемь экопромышленных парков.
«К 2030 году экопромышленные парки позволят создать 11 346 рабочих мест и обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов», — сказал он.