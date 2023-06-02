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Буцаев: По итогам 2023 года РЭО создаст 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

2 июня 2023, 10:21
Мощность объектов по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), которые будут построены в рамках подписанных в 2023 году соглашений, составит 6,7 миллиона тонн отходов в год.

Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев, выступая с докладом на общественном совете при Минприроды РФ.

«Ежегодно в России образуется 50 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Из них 50% — это упаковка и тара. За последнее время во вторичный оборот были отправлены 11,9% образованной массы ТКО — это почти вдвое больше установленной цели», — передает слова Буцаева inkazan.ru.

По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря строительству новых предприятий по переработке отходов. Так, в прошлом году в эксплуатацию было введено 36 объектов, а в текущем было подписано 23 концессионных и инвестиционных соглашений, по которым будут построены объекты по обработке ТКО мощностью 6,7 миллиона тонн в 17 регионах России.

«Для развития инфраструктуры предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе тех, которые оказывает РЭО», — добавил Буцаев.

Он также отметил значение цифровизации в развитии отрасли, роль молодежи в эковолонтерстве, важность развития РСО, механизма РОП и многое другое.

Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова в свою очередь заявила, что для создания комплексной системы по обращению с отходами нужно, чтобы все отраслевые министерства и ведомства работали сообща.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что в течение следующих полутора лет в России появится восемь экопромышленных парков.

«К 2030 году экопромышленные парки позволят создать 11 346 рабочих мест и обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов», — сказал он.

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