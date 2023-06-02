Денис Буцаев: Россия выходит на уровень утилизации 85% отходов электроники

«Установлены новые требования к утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Ежегодно в России образуется 1,5 миллиона тонн таких отходов, и лишь 5% перерабатываются», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, в данный момент эти отходы наносят непоправимый ущерб состоянию окружающей среды. К тому же на свалки попадают и ценные ресурсы, например золото. Поэтому, с точки зрения Буцаева, необходимо обеспечить постоянный сбор и разборку ОЭЭО, а также сформулировать свод правил утилизации. По словам Буцаева, в новом документе, который составлен в качестве дополнения к существующему приказу № 399, содержатся все необходимые требования. Выполнение вышеупомянутых условий не только приблизит страну к формированию экономики замкнутого цикла в России, но и поможет уменьшить объем захоронения отходов, выразил уверенность генеральный директор РЭО.