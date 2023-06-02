Денис Буцаев: Россия выходит на уровень утилизации 85% отходов электроники

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Согласно новым стандартам, доля утилизируемых отходов электроники, которые в том числе будут направлены для использования в производстве новой продукции, должна достигать 85%. Также документ вводит критерии требований к объектам утилизации и компаниям-утилизаторам. Об этом пишет gorod55.ru.
«Установлены новые требования к утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Ежегодно в России образуется 1,5 миллиона тонн таких отходов, и лишь 5% перерабатываются», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, в данный момент эти отходы наносят непоправимый ущерб состоянию окружающей среды. К тому же на свалки попадают и ценные ресурсы, например золото. Поэтому, с точки зрения Буцаева, необходимо обеспечить постоянный сбор и разборку ОЭЭО, а также сформулировать свод правил утилизации. По словам Буцаева, в новом документе, который составлен в качестве дополнения к существующему приказу № 399, содержатся все необходимые требования. Выполнение вышеупомянутых условий не только приблизит страну к формированию экономики замкнутого цикла в России, но и поможет уменьшить объем захоронения отходов, выразил уверенность генеральный директор РЭО.
Приказ содержит уточнения относительно того, что утилизация ОЭЭО должна проходить с соблюдением перечня технологических процессов. Помимо этого, объекты утилизации ОЭЭО должны быть оснащены системой весового контроля за массой поступающих отходов, за массой образуемых на объектах отходов и массой, получаемой из отходов продукции.
«К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются утилизацией отходов I–V классов опасности, также выдвигается ряд требований», — указал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов. Он сообщил, что в перечень соответствующих требований включены: наличие лицензии, права собственности на оборудование, специализированные установки, в том числе мобильные, практика ведения учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, отправленных другим лицам или поступивших от других лиц отходов.
Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова подтвердила, что прослеживаемость, налаживание которой предполагают положения документа, имеет крайнюю важность для становления нормального рынка переработки электролома и призвана обеспечить наиболее эффективное распределение средств в рамках РОП.