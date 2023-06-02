Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом

Напомним, депутат гордумы Нижнего Тагила Римма Ильина является директором санатория «Леневка», который принадлежит ЕВРАЗу. Также она входит в число депутатов гордумы Нижнего Тагила, представляющих интересы данного предприятия. Митинг против разработки карьера на Леневке, за который Ильина получила штраф, прошел около поселка 16 марта. На него пришли около 100 человек. При этом сход не был санкционированным, так как документы о согласовании мероприятия в администрацию Горноуральского ГО не подавались. На месте присутствовала полиция, но задержания не проводились.