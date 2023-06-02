Депутат Ильина не смогла обжаловать штраф за организацию пикета под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Заседание состоялось 1 июня 2023 года в Свердловском областном суде. По результатам рассмотрения апелляции, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.
Ранее депутат уже высказывалась по поводу решения суда о признании ее виновной в организации пикета. В беседе с редакцией TagiCity.ru Римма Ильина заявила, что вину не признает.
Я только одно хочу сказать, что я не организовывали никакую демонстрацию, ни пикет, это однозначно. Я свою вину не признаю. Я сразу при допросе говорила, что я не являюсь организатором, — сказала Римма Ильина на суде 20 апреля 2023 года.
По ее словам, она сделала несколько видео и фото, когда ехала мимо схода к себе домой.
Напомним, депутат гордумы Нижнего Тагила Римма Ильина является директором санатория «Леневка», который принадлежит ЕВРАЗу. Также она входит в число депутатов гордумы Нижнего Тагила, представляющих интересы данного предприятия. Митинг против разработки карьера на Леневке, за который Ильина получила штраф, прошел около поселка 16 марта. На него пришли около 100 человек. При этом сход не был санкционированным, так как документы о согласовании мероприятия в администрацию Горноуральского ГО не подавались. На месте присутствовала полиция, но задержания не проводились.