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Депутат свердловского Заксобрания досрочно сложил полномочия

2 июня 2023, 12:14
Фото: 1MI
Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников подал заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее он был избран в парламент по списку от Богдановичской территориальной группы партии «Единая Россия».

6 июня на заседании будет рассмотрен вопрос об его отставке, пишет ЕАН. А в сентябре он планирует поучаствовать в довыборах на место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, чтобы вернуться в региональный парламент.

По закону, на момент выдвижения своей кандидатуры он не может быть действующим депутатом.

Напомним, что Алексей Коробейников победил в праймериз «Единой России» по довыборам. За это право сражались семь человек. Коробейников набрал 8 тысяч 54 голоса.

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#Елена Озерова#Депутат#Парламент#Сложение полномочий#Выборы#Заксобрание#Политика#Свердловская область
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