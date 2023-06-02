Депутат свердловского Заксобрания досрочно сложил полномочия

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Ранее он был избран в парламент по списку от Богдановичской территориальной группы партии «Единая Россия».
6 июня на заседании будет рассмотрен вопрос об его отставке, пишет ЕАН. А в сентябре он планирует поучаствовать в довыборах на место по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, чтобы вернуться в региональный парламент.
По закону, на момент выдвижения своей кандидатуры он не может быть действующим депутатом.
Напомним, что Алексей Коробейников победил в праймериз «Единой России» по довыборам. За это право сражались семь человек. Коробейников набрал 8 тысяч 54 голоса.