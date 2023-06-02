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Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая

2 июня 2023, 05:48
Фото: tagilcity.ru
31 мая пункты наблюдения загрязнений в Дзержинском и Тагилстроевском районах уловили наличие в воздухе Нижнего Тагила фенола и формальдегида.

Посты «Уральского УГМС» зафиксировали максимальные концентрации фенола в 13:00 и в 19:00 на пункте наблюдения загрязнений по улице Металлургов, 7 у трамвайного кольца на Тагилстрое. Превышение составило 1,2 ПДК.

Кроме того, 31 мая в 7 утра пост УГМС по улице Энтузиастов в Дзержинском районе зафиксировал превышение формальдегида 1,04 ПДК.

Газоанализатор TagilCity.ru на неделе не фиксировал превышений веществ-загрязнителей по итогам 20-минутных замеров, однако во время кратких замеров прибор показывал наличие в воздухе диоксида азота и сероводорода.

Напомним, в Свердловской области период неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе был продлен до вечера 3 июня.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#НМУ#Превышение ПДК#Формальдегид#Фенол#Предупреждение#Экстренное предупреждение#Выбросы#Эксклюзив
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