Фенолом и формальдегидом дышали жители Нижнего Тагила 31 мая

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Посты «Уральского УГМС» зафиксировали максимальные концентрации фенола в 13:00 и в 19:00 на пункте наблюдения загрязнений по улице Металлургов, 7 у трамвайного кольца на Тагилстрое. Превышение составило 1,2 ПДК.
Кроме того, 31 мая в 7 утра пост УГМС по улице Энтузиастов в Дзержинском районе зафиксировал превышение формальдегида 1,04 ПДК.
Газоанализатор TagilCity.ru на неделе не фиксировал превышений веществ-загрязнителей по итогам 20-минутных замеров, однако во время кратких замеров прибор показывал наличие в воздухе диоксида азота и сероводорода.
Напомним, в Свердловской области период неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе был продлен до вечера 3 июня.