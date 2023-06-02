Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Агрессивную хаски удалось отогнать от щенка молодым людям, которые проезжали мимо на автомобиле. Они сигналили собаке и немного ее давили, после чего она убежала в сторону, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Очевидцы происшествия стали осматривать покусанного щенка. Сперва он дышал, но потом его дыхание резко прекратилось.
Вскоре тело скончавшегося щенка забрали, предположительно, полицейские и увезли. Также они сообщили, что с сообщением о произошедшем звонили местные жители.
По словам очевидцев, напавшая на щенка хаски была в ошейнике. Также горожане рассказали, что накануне эта же собака покусала человека. Причины ее агрессии неизвестны.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле стая бродячих псов напала на домашнюю собаку, находившуюся на самовыгуле, и загрызла ее насмерть.