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Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле

2 июня 2023, 14:41
Фото: 1MI
Собака хаски загрызла насмерть щенка на глазах у детей. Происшествие случилось 2 июня 2023 года в поселке Старатель в Нижнем Тагиле.

Агрессивную хаски удалось отогнать от щенка молодым людям, которые проезжали мимо на автомобиле. Они сигналили собаке и немного ее давили, после чего она убежала в сторону, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидцы происшествия стали осматривать покусанного щенка. Сперва он дышал, но потом его дыхание резко прекратилось.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Вскоре тело скончавшегося щенка забрали, предположительно, полицейские и увезли. Также они сообщили, что с сообщением о произошедшем звонили местные жители.

По словам очевидцев, напавшая на щенка хаски была в ошейнике. Также горожане рассказали, что накануне эта же собака покусала человека. Причины ее агрессии неизвестны.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле стая бродячих псов напала на домашнюю собаку, находившуюся на самовыгуле, и загрызла ее насмерть.

В Нижнем Тагиле бродячие собаки насмерть загрызли собаку прогулке
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