Хаски насмерть загрызла щенка на глазах у детей в Нижнем Тагиле

Агрессивную хаски удалось отогнать от щенка молодым людям, которые проезжали мимо на автомобиле. Они сигналили собаке и немного ее давили, после чего она убежала в сторону, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».