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Published Сегодня, 13:20

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Из-за пожаров Екатеринбург накрыло смогом

2 июня 2023, 13:20
Фото: 1MI
Из-за разгоревшихся в Березовском пожаров Екатеринбург накрыло смогом.

Площадь четырех лесных пожаров составляет 52,5 га. Также действует один торфяной. Задымление города происходит из-за восточного ветра со стороны Березовского, сообщается в телеграм-канале «Не для протокола».

Во второй половине дня дым может рассеяться, сообщают специалисты. Тем не менее пока Екатеринбург погряз в смоге.

Напомним, что на всей территории региона с начала мая действует предупреждение о НМУ — оно регулярно продляется. Такая обстановка продлится как минимум до вечернего времени субботы, 3 июня.

Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области
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