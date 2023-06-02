Из-за пожаров Екатеринбург накрыло смогом

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Площадь четырех лесных пожаров составляет 52,5 га. Также действует один торфяной. Задымление города происходит из-за восточного ветра со стороны Березовского, сообщается в телеграм-канале «Не для протокола».
Во второй половине дня дым может рассеяться, сообщают специалисты. Тем не менее пока Екатеринбург погряз в смоге.
Напомним, что на всей территории региона с начала мая действует предупреждение о НМУ — оно регулярно продляется. Такая обстановка продлится как минимум до вечернего времени субботы, 3 июня.