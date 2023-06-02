Posted 2 июня 14:46
Published 2 июня 14:46
Modified Вчера, 21:50
Updated Вчера, 21:50
С положительной стороны зарекомендовали себя утюжки Дайсон. Не так давно производитель выпустил беспроводной выпрямитель с гибкими пластинами. К его преимуществам относят возможность равномерного прогрева волос по всей длине. Выпрямитель работает в автономном режиме более 30 минут. Этого времени будет достаточно для укладки. Для зарядки можно использовать док-станцию или просто подключить устройство к сети.
Причины популярности утюжков «Дайсон»
Последние модели выпрямителей, как мы говорили выше, оснащены гибкими пластинами. Их изготавливают из сплава меди, марганца и четырех других металлов. Особенность состоит в том, что каждая пластина покрывает турмалином, благодаря чему снижается электризация и степень испарения влаги. За счет того, что выпрямитель оснащен гнущими пластинами, прядь обхватывается со всех сторон. Так обеспечивается равномерное распределение тепла и натяжения. Стоит отметить, что выпрямители Дайсон хороши и тем, что в них используется более щадящий тепловой режим по сравнению с многими другими устройства. Предусмотрено три тепловых режима. Утюжки «Дайсон» идеально подходят для создания локонов, серфских волн. С их использованием вы сможете завивать концы и челку.
Как выбрать идеальный выпрямитель
Если вы заинтересованы в покупке качественного утюжка для волос, предварительно изучите предложения на рынке, определитесь с тем, какие функции для вас в приоритете. Значение имеют разные параметры. Специалисты рекомендуют обращать внимание на материал изготовления пластин и их ширину, тип крепления. Учитывайте максимальную температуру нагрева.
Утюжки можно использовать не только для выравнивания, но и для накрутки волос. Если хотите получить шикарные локоны, можно подумать о покупке утюжка со скругленными углами. При покупке устройства стоит учитывать скорость нагрева. Некоторые модели нагреваются достаточно долго. Если у вас нет времени на ожидание, то данный параметр должен быть для вас в приоритете. Утюжок должен нагреваться быстро.
Представительницам прекрасного пола, которые любят экспериментировать с прическами, стоит присмотреться к мультистайлерам. С их помощью можно делать разные укладки.
На рынке появляется все больше моделей с новыми функциями. Эти устройства постоянно совершенствуются. Перед покупкой изучите информацию о том, какие сейчас есть новинки. Вполне возможно, что вы сделаете для себя некоторые открытия. Для покупки выпрямителя обращайтесь в интернет-магазин OZON. Он предлагает широкий ассортимент утюжков для укладки волос от разных производителей. Вы без особых проблем сможете подобрать оптимальную для себя модель. Есть как дорогие, так и бюджетные модели. При возникновении вопросов относительно покупки можно обратиться к менеджеру за подробными консультациями.
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