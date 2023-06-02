Последние модели выпрямителей, как мы говорили выше, оснащены гибкими пластинами. Их изготавливают из сплава меди, марганца и четырех других металлов. Особенность состоит в том, что каждая пластина покрывает турмалином, благодаря чему снижается электризация и степень испарения влаги. За счет того, что выпрямитель оснащен гнущими пластинами, прядь обхватывается со всех сторон. Так обеспечивается равномерное распределение тепла и натяжения. Стоит отметить, что выпрямители Дайсон хороши и тем, что в них используется более щадящий тепловой режим по сравнению с многими другими устройства. Предусмотрено три тепловых режима. Утюжки «Дайсон» идеально подходят для создания локонов, серфских волн. С их использованием вы сможете завивать концы и челку.